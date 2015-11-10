آبگرفتگی معابر ایلام در پی بارش باران

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش های شب گذشته در ایلام باعث آبگرفتی معابر و سیلابی شدن مسیرها و ریزش کوه در برخی مسیرهای ارتباطی شده است.

وی با بیان اینکه بارش های شب گذشته خوابگاه دختران دانشکده فنی و حرفه ای ایلام را در محاصره سیلاب قرار داد، افزود: با کمک نیروهای امدادی هلال احمر و مدیریت بحران دانشجویان این خوابگاه به مکان دیگری منتقل شدند.

وی با بیان اینکه بارش های شب گذشته باعث ریزش کوه و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی ملکشاهی به میمه و آبدانان به دره شهر شد، گفت: با کمک نیروهای راهداری این مسیرها بازگشایی شده و در حال حاضر تردد در مسیرها جریان دارد.

بارش ۶۵ میلی متری باران در ایلام

در همین ارتباط یوسف شیخ الملوکی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با از بارش ۶۵ میلی متری باران از دیشب تا صبح امروز در سطح شهر ایلام خبر داد.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی که دیروز وارد آسمان استان شد دیشب شدت گرفت، افزود: شب گذشته در شهرستان های ایوان و آبدانان بارش ۴۶میلی متر، دهلران ۴۰ میلی متر، دره شهر ۴۱ میلی متر، ملکشاهی ۳۴ میلی متر، سرابله ۳۳ میلی متر، بدره ۲۳ میلی متر، لومار ۱۱ میلی متر و مهران سه میلی متر باران به ثبت رسیده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان ایلام این سامانه تا فردا در آسمان استان ایلام ماندگار است و به تدریج از این استان خارج می شود.