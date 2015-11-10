معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور رؤسای انجمن‌های گردشگری در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سید مهدی اشکوری سرپرست سابق معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، با اهدای لوح سپاس، تقدیر و قدردانی شد و سید احمد وحیدی، معاون جدید گردشگری این اداره کل معرفی و حکم مسئولیت وی قرائت شد.

سرپرست سابق معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در سخنان کوتاهی از زحمات همه همکاران خود تقدیر و قدردانی کرده و اظهار داشت: امید است بخش گردشگری استان قم توسعه یابد.

موانع برسر راه بخش خصوصی را از میان برمی‌داریم

در ادامه معاون جدید گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به اهمیت دادن به صنعت گردشگری در کشور از آغاز دولت تدبیر و امید ابراز کرد: با توجه به پایین بودن ارزش پول کشورمان، بعد از توافق برجام زمینه حضور گردشگران خارجی به کشور ایجاد شده است.

سید احمد وحیدی با اشاره به جایگاه شهر قم، عنوان داشت: باید به گونه‌ای در زمینه صنعت گردشگری فعالیت شود که هر گردشگری که وارد شهر قم می‌شود فرهنگی اصیل اسلامی ایرانی را به سایر استان‌ها و خارج از کشور منتقل کند.

وی ادامه داد: بخش دولتی در زمینه گردشگری فعالیت دارد و ممکن است در این مسیر با سختی‌هایی مواجه شود از این رو لازم است بخش خصوصی وارد کار شود و ما موانع بر سر راه این بخش را از میان برمی‌داریم.

مشکلات سرمایه‌گذاران در قم ۲ برابر سایر استان‌ها است

معاون جدید گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان داشت: متأسفانه مشکلات سرمایه گذاران در استان قم ۲ برابر سایر استان‌ها است. اگر فرهنگ اسلامی ایرانی ما غنی باشد هر فرد که به قم وارد می‌شود این فرهنگ را به سایر نقاط منتقل می‌کند.

وحیدی تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف سیاسی امنیتی و اقتصادی فعالیت کرده‌ام و گردشگری حوزه جدید است که امید دارم با همکاری بخش خصوصی فعالیت خوبی در صنعت گردشگری قم صورت گیرد.

در این مراسم رئیس جامعه هتل داران استان قم در سخنانی ضمن تقدیر از همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان قم با سرمایه گذاران ابراز داشت: متأسفانه نهادهای دیگر مانند اداره کل میراث فرهنگی قم با سرمایه گذاران همکاری نمی‌کنند و در این میان شهرداری با سرمایه‌گذاران رابطه شایسته‌ای ندارد.

شهر قم نشانی از دارا بودن واحدهای اقامتی ندارد

محمد تقی مستقیمی افزود: در هر شهری هر واحد اقامتی دارای نشان و علامتی است اما شهر قم اینگونه نیست و نشانی از مراکز اقامتی در قم وجود ندارد و شهرداری اقدامی در این زمینه نمی‌کند.

وی ادامه داد: این امر تا حدی است که برخی گردشگران هنگام ورود به قم تصور می‌کنند این شهر هیچ واحد اقامتی و هتلی ندارد.

گفتنی است معاون جدید گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، سید احمد وحیدی پیش از این در سمت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم فعالیت داشته و سرپرست سابق گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در بخش سرمایه‌گذاری این اداره کل فعالیت خواهد کرد.