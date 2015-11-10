چاقوکشی در خانه خواننده

جام‌جم نوشت: دو مرد در خانه خواننده سرشناس رپ آمریکایی و بنیان‌گذار گروه «وو تنگ کلن» با ضربه چاقو زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس نیوجرسی اعلام کرد که ساعت ۱:۱۸ صبح شنبه تماسی مبنی بر زخمی شدن جدی دو نفر دریافت کرده است. ماموران پلیس در پاسخ به این تماس در محل حاضر شده و مجروحان را به بیمارستان انتقال می‌دهند، حال عمومی مجروحان خوب اعلام شده است.

مقامات پلیس هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نکرده‌اند، اما از قرار معلوم درگیری در خانه رابرت فیتزجرالد دیگز صورت گرفته است. این خواننده در زمان حادثه در خانه نبوده و مهمانی از سوی فرزندان او برگزار شده است. دوشنبه اطلاعات بیشتری درباره این حادثه از سوی پلیس منتشر خواهد شد.