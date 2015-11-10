تاکید کشورهای عضو یونسکو بر دسترسی همگانی به آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعدالله نصیری قیداری در تشریح این محورها اظهار داشت: در جریان جلسات عمومی سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو بیش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان کشورها اعم از وزرای علوم، آموزش، امور خارجه، سفرا، نمایندگان دائم کشورها در یونسکو و سایر مقامات عالی‌رتبه از کشورهای مختلف سخنرانی کردند.

وی افزود: باتوجه به همزمانی برگزاری سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، این موضوع در کانون توجه اکثر سخنرانان قرار داشت و بیشتر سخنرانان در نطق خود، این سالگرد تأسیس یونسکو را فرصتی بی بدیل برای ارزیابی دستاوردهای این سازمان و شناسایی چالش ها و فرصت های جدید فراروی آن به شمار آوردند.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران تصریح کرد: در نطق نمایندگان کشورها، عموما گزارشی از آخرین تحولات و پیشرفت‌های به دست آمده در عرصه‌های تحت صلاحیت یونسکو از جمله آموزش، فرهنگ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و نیز اطلاعات و ارتباطات ارائه شد.

وی گفت: با عنایت به همزمانی اجلاس سی و هشتم کنفرانس عمومی با نشست مقامات عالی‌رتبه آموزش کشورها جهت نهایی سازی و تصویب چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰، اکثر سخنرانان بر لزوم عملیاتی شدن این چارچوب اقدام و اهمیت بسزای آن در ارتقای مقوله آموزش در کشورها تأکید کردند.

نصیری قیداری گفت: سخنرانان تعهد خود را به اجرای این دستورکار به منظور تحقق اهداف، راهبردها و سازوکارهای پیش بینی شده در این برنامه عمل اعلام کردند. همچنین موضوعات اصلی این حوزه از جمله آموزش کیفی، آموزش مادام العمر، آموزش از سنین خردسالی، سوادآموزی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، برابری جنسیتی و دسترسی همگانی به آموزش مورد تأکید سخنرانان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد اشاره در نطق‌های ارائه شده، موضوع دستور کار توسعه پایدار برای دوران پسا ۲۰۱۵ بود که به تازگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. در این رابطه، کشورها بر اهمیت تلاش برای دستیابی به اهداف این دستور کار بویژه اهداف مرتبط با حوزه های کاری یونسکو تأکید داشتند.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: موضوع نشست رهبران یکی دیگر از موضوعاتی بود که در نطق‌های ارائه شده نمایندگان کشورها مورد توجه قرار گرفت و اغلب سخنرانان، حضور تعداد زیادی از سران کشورها در این نشست را نشانه اهمیت کار یونسکو و ارتباط حوزه های تحت صلاحیت این سازمان با شرایط امروز جهان قلمداد کردند.

وی عنوان کرد: در بخش فرهنگ، اکثر سخنرانان، تخریب و ویرانی گسترده مواریث فرهنگی را خسارتی غیرقابل جبران برای بشریت عنوان کردند و برخی از آنان چنین اقداماتی را به مثابه جنایت جنگی دانستند. در این رابطه بویژه به تخریب مواریث فرهنگی در کشورهای سوریه و عراق مکررا اشاره شد.

نصیری قیداری افزود: علاوه بر این، کشورهای شرکت کننده در اجلاس، بر نقش اساسی و محوری فرهنگ در توسعه پایدار و استقرار فرهنگ صلح تأکید کرده و به موضوع اجرای موثر کنوانسیون‌های فرهنگی یونسکو به منظور تحقق حمایت و صیانت کافی از مواریث کشورها اعم از ملموس و ناملموس توجه خاصی مبذول داشتند.

وی گفت: در بخش علوم اجتماعی و انسانی، موضوعاتی مانند مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی بویژه در پرتو تحولات اخیر در مناطق مختلف جهان، مورد توجه خاص قرار داشت.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران تصریح کرد: کشورهای غربی عمدتا بر موضوعاتی مانند احترام به حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حکومت قانون و ارتقای دموکراسی در کشورها تأکید خاصی داشتند و کشورهای درحال توسعه بیشتر بر لزوم رعایت اصل عدم تبعیض در علم و آموزش و پر کردن شکاف موجود میان کشورهای شمال و جنوب در عرصه دانش و فناوری تأکید داشتند.

وی افزود: موضوعاتی مانند لزوم توجه بیشتر به انرژی‌های تجدید پذیر، پذیرفتن مسئولیت کشورهای توسعه یافته در وضعیت موجود تغییرات آب و هوایی و لزوم توجه بیشتر به کشورهای کمتر توسعه یافته و جزیره ای از موضوعات دیگری بود که مورد توجه سخنرانان کشورهای جنوب قرار داشت.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت: نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان در سخنان خود به موضوعاتی همچون ایجاد یک شبکه جهانی مشترک برای مقابله با تروریسم و افراطی‌گرایی در سطح بین‌المللی، لزوم تأکید بر اسلام ضد تروریسم و تأسیس آکادمی صلح و گفتگو در یونسکو پرداخت.

وی افزود: سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه نیز در سخنان خود، نقش یونسکو در شرایط آشفته کنونی جهان را مهم دانست و بر لزوم اتخاذ اقدام فوری توسط این سازمان برای صیانت از میراث جهانی در برابر اقدامات تروریستی و افراطی تأکید کرد و گفت: یونسکو باید نیروهای خود را برای ارزیابی میزان خسارات وارده به سایت‌های میراث جهانی، به کشورهای آسیب دیده‌ای مثل عراق، سوریه و کوزوو اعزام کند و برنامه هایی را نیز برای بازسازی این محوطه ها اهم از فرهنگی و مذهبی تدارک ببیند.