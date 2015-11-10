طرح سرشماری وحوش در لرستان اجرا می شود

مهرداد فتحی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه لرستان با شرایط مساعد آب و هوایی زیستگاه گونه های متنوع گیاهی و جانوری است اظهار داشت: سرشماری وحوش فرصتی مغتنم برای معرفی این ظرفیت های زیست محیطی است.

وی به سرشماری دو گونه شاخص جانوری یعنی کل و بز و قوچ و میش در آذرماه اشاره کرد و افزود: این سرشماری آذر ماه در سطح ۴۲۰ هزار هکتار از زیستگاه های لرستان آغاز می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه سرشماری امسال مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و زیستگاه های حساس را دربر می گیرد عنوان کرد: سرشماری امسال با سرشماری های سال های گذشته دو تفاوت عمده دارد.

فتحی بیرانوند تصریح کرد: ما هر ساله سرشماری وحوش را در یک مرحله انجام می دادیم که امسال بر اساس دستورالعمل ارسالی از سازمان آن را در دو مرحله و به صورت مشاهده مستقیم به فاصله ۱۰ روز انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه در سرشماری امسال از وجود افراد متخصص، تشکل های زیست محیطی و افراد آشنا به طبیعت لرستان استفاده می شود اضافه کرد: مسیرهای سرشماری و افراد مورد نظر تعیین شده اند به طوری که کار سرشماری با آمادگی کامل در ابتدای آذر آغاز خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان یادآور شد: انجام سرشماری وحوش نیاز به ابزار خاصی ندارد و از طریق مشاهده مستقیم صورت می گیرد.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۵۰ گونه کل و بز و قوچ و میش در زیستگاه های حساس استان مورد سرشماری قرار گرفت اظهار داشت: در طی سال برای همه گونه های شاخص لرستان همچنین گونه های در معرض انقراض بحث نمونه برداری و آمار برداری در دستور کار داریم.