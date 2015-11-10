به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسین کوششی مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور گفت: نهمین هماندیشی مدیران عامل اتحادیههای استانی ۱۸ آبان ماه از ساعت ۹ صبح در جوار بارگاه امام حسین(ع) برگزار و طی آن سه کارگروه به منظور بررسی مسائل مربوط به مؤسسات و اتحادیه مؤسسات قرآنی در استان های کشور تشکیل شد.
وی در رابطه با موارد مطرح شده در این نشست، گفت: طی این جلسه به مباحث مطرح شده در مجمع عمومی که آذرماه برگزار میشود، پرداخته شد.
کوششی اضافه کرد: در این جلسه در ارتباط با اتحادیههای استانها و ادغام هر دو اتحادیه مواردی بیان شد و همچنین مشکلات مؤسسات از سوی مدیران اتحادیههای استانها مطرح شد و پیشنهادهایی هم مدیران عامل بیان کردند که مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی هم برای رفع مشکلات ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه سه کارگروه طی نهمین هماندیشی مدیران عامل اتحادیهها تشکیل شد که صبح امروز اولین جلسه آن نیز مطرح شد، افزود: یک کارگروه مربوط به مسائل ومشکلات اساسی و ساختار مؤسسات در سطح کشور، دومین کارگروه مسائل اجرایی و عملیاتی مؤسسات در کل کشور و سومین کارگروه مرتبط به اتحادیه استانها و نقاط قوت و ضعف اتحادیههای استانها و بازخورد وضعیت اتحادیه تشکلها که در برخی از استانها تشکیل شده است و نوع تعامل با اتحادیه مؤسسات استانها و شرایطشان بوده است.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور تأکید کرد: دومین جلسه این کارگروهها امشب تشکیل میشود که نتایج آنها متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
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