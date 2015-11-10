به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال در رابطه با دیدار تیم ملی برابر ترکمنستان گفت: هیچ بازی در فوتبال راحت نیست و مطمئنا این مسابقه نیز بازی سختی برای ما محسوب میشود. ما در مسابقه اول نتوانستیم برابر تیم ترکمنستان به پیروزی برسیم و به همین خاطر نیز از این بازی سه امتیاز را میخواهیم و با جدیت تمام به میدان میرویم.
وی در خصوص مشکل روادید گوام افزود: مشکلات که زیاد است، اما نمیتوان برای این مشکلات کاری کرد. با این حال بازیکنان خوبی هستند که نمیتوانند ما را در این بازی همراهی کنند، اما سایر بازیکنان آماده هستند و تلاش میکنند تا تیم ملی در این بازی به برتری برسد.
بازیکن تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: شرایط خوبی داریم و روز پنجشنبه هوا به نظر آفتابی است، اما از قطر گرمتر نیست. آمادگی خوبی دارم و امیدوارم اگر بازی کنم به تیم ملی کمک کنم.
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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