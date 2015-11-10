به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی صبح سهشنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفهای شهرستان دشتی اظهار کرد: بهزودی تفاهمنامه بین وزارت نفت و مرکز آموزش فنی و حرفهای امضاء خواهد شد که در حوزه نفت و گاز به جوانان استان آموزشهای لازم داده میشود.
وی بر لزوم ارائه دورههای آموزشی متناسب با نیاز شهرستان تاکید کرد و افزود: جوانان نیز باید با حضور در مراکز فنی و حرفهای دورههای آموزشی تخصصی فرا گیرند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
پورفاطمی از پیگیری ۱۰ میلیارد ریال برای تجهیز و تعمیر خوابگاه و سلف سرویس مرکز فنی و حرفهای دشتی خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر کمبودهای در این مرکز وجود دارد که باید برطرف شود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاشهای فرماندار دشتی و امام جمعه خورموج در توسعه و عمران شهرستان تصریح کرد: با تعامل و همدلی خوبی که در بین مسئولین وجود دارد کارهای ارزندهای انجام شده است.
پورفاطمی به نقش تاثیرگذار کارخانه سیمان مند دشتی در اشتغال منطقه اشاره کرد و یادآور شد: بهزودی معدن قیر در شهرستان راهاندازی میشود که اشتغالزایی خوبی ایجاد خواهد کرد.
وی بیان کرد: در حال حاضر برخی از کارها انجام شده و استاندار بوشهر نیز قول همکاری و مجوز نهایی نیز داده است و پیش بینی میشود تا دو ماهه آینده استارت اولیه آن زده شود.
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