بازدید معاون استاندار قزوین از سازمان انتقال خون

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جریان بازدید از انتقال خون استان اظهار کرد: بسیاری از مردم و مسئولان اطلاعات مناسبی درباره پیچیده و تخصصی بودن فرآیندهای تهیه خون و فراورده‌های خونی سالم ندارند و باید بااطلاع رسانی و آگاه کردن مردم و مسئولان در این خصوص تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز برای به‌روز کردن و توسعه فعالیت‌های انتقال خون باید به‌خوبی فراهم شود افزود: اهداء خون یک وظیفه اجتماعی است که باید در رأس برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

محمدحسین برادران مدیرکل انتقال خون استان هم در ادامه اظهار داشت: با توجه به بازرسی نهادهای علمی و تخصصی خارجی، برای تائید فرایندها و ارسال پلاسما به شرکت‌های داروسازی در آینده ای نزدیک، برای رفع کمبودها، بهسازی ساختمان و نو سازی تجهیزات فنی انتقال خون خواستار حمایت مسئولان استان شد.

وی یادآورشد: باتوجه به بالا بودن هزینه تهیه و استحصال خون و فرآورده های آن که برای هر کیسه بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان است خواستار حمایت مسئولان و خیرین در این حوزه شد.