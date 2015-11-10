انقلاب اسلامی موجب رونق قرآن در دانشگاه ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی، عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم دانشجویان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قم گفت: اینکه مسابقات قرآنی در سطح دانشجویان برگزار می شود بسیار مهم است و این نشان می دهد که قرآن در میان جوانان گسترش یافته است.

وی گفت: هدف از نزول قرآن کریم فهم و درک آن است و باید علاوه بر قرائت قرآن به مفاهیم آن نیز توجه شده تا زندگی قرآنی را در پیش بگیریم.

رئیس شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به قرآن در قالب برگزاری جلسات و مسابقات حفظ، قرائت، روخوانی، تجوید، صوت و لحن در کشور بسیار شده است.

آیت الله مقتدایی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا در دانشگاه ها شاهد رونق گرفتن قرآن باشیم و نسل جوان ما با مفاهیم و آموزه های قرآنی آشنا شوند.

وی با اشاره به فرازهایی از خطبه همام نهج البلاغه در ترسیم چهره متقین، اظهار کرد: حضرت علی (ع) به این موضوع اشاره دارند که باید با دقت و فهم قرآن را تلاوت کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری تاکید می کنند که باید قرآن در جامعه جاری شود به این معناست که با فهم کلام خدا باید دستورات الهی را در زندگی جاری کنیم.

آیت الله مقتدایی افزود: دانشجویان می توانند در این زمینه موفق عمل کنند، چرا که با بهره گیری از مفاهیم قرآنی در گسترش سبک زندگی قرآنی موفق خواهند بود