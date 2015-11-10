  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

همزمان با سالروز خصوصی سازی مخابرات اعلام شد؛

نوسازی شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷/ سرمایه گذاری ۷۲هزار میلیاردی

نوسازی شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷/ سرمایه گذاری ۷۲هزار میلیاردی

شرکت مخابرات ایران از نوسازی کامل شبکه مخابراتی کشور تا سال ۹۷ با سرمایه گذاری ۷۲ هزار میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه ۱۸ آبان ماه سالروز اجرای طرح خصوصی سازی در صنعت مخابرات کشور است اعلام کرد: ۶ سال پیش در چنین روزی شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار و ۵۰ درصد سهام به اضافه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران فروخته شد.

از آن زمان که بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران رخ داد تاکنون، شرکت مخابرات ایران در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمت رسانی و توسعه خدمات و سرویس های مخابراتی در حوزه ثابت و سیار را در دستور کار قرار داده است که با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه های مختلفی برای توسعه تا سال ۱۳۹۷ دارد.

برنامه شرکت مخابرات ایران برای سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، سرمایه گذاری ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بخش های شبکه و فناوری اطلاعات است. این شرکت اعلام کرد که در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند که این رقم در سال آینده تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

شرکت مخابرات ایران همچنین در نظر دارد در سال ۱۳۹۶ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ هم ۱۴۰۰ میلیارد تومان در بخش توسعه شبکه و IT سرمایه گذاری کند.

در بخش تلفن همراه نیز در راستای توسعه شبکه و ارتقا به نسل های بالاتر، شرکت ارتباطات سیار سرمایه گذاری در این بخش را در دستور کار قرار داده به نحوی که بودجه این شرکت در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مخابرات اعلام کرده است سرمایه گذاری پیش بینی شده در جهت نوسازی کامل شبکه مخابراتی ایران در بخش تلفن ثابت و همراه صورت می گیرد.

کد مطلب 2962411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها