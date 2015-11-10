به گزارش خبرگزاری مهر، فراری تولید و ساخت محصولات پرقدرت و همینطور پر مخاطبی را در کارنامه خود دارد. LaFerrari یکی از محصولاتی بود که از بدنه و همینطور طراحی منحصر به فردی برخوردار شده بود تا نگاه های بسیاری را با خود همراه کند. ساخت چنین محصولاتی به اثبات می رساند که چرا محصولات فراری همیشه نگاه های بسیاری را به خود جذب می کنند.

کانسپت ( طرح اولیه ای) از محصول جدید فراری با نام F۸۰ رونمایی شده که قابل توجه است. در حال حاضر، کمپانی های مختلف به دنبال استفاده از فناوری و همینطور تکنولوژی های جدیدی هستند تا بتوانند سریع ترین و برترین خودروی اسپرت دنیا را عرضه کنند اما فراری از رقبای خود پیشی گرفته و موفق به طراحی مفهومی محصولی منحصر به فرد با عملکردی متفاوت شده است.

محصول اسپرت جدید فراری در حالی تولید می شود که «بوگاتی ویرون» تا سال ها به دلیل سرعت و همینطور قدرت بالای خود به عنوان محصول برتر شناخته می شد اما رکورد این محصول شکسته خواهد شد. فراری F۸۰ ۲۰۱۵ یک طرح مفهومی است که توجه علاقه مندان بسیاری را به خود جلب کرده است. فراری امیدوار است تا این خودرو بتواند جایگزینی برای LaFerrari باشد.

محصول جدید فراری توسط Adriano Raeli طراحی و خلق شده است. این خودرو نشانه هایی از محصولات LaFerrari و Enzo را در ظاهر خود حفظ کرده است. برای مثال جلوی اتومبیل نوک تیز بوده یا طرح عقب آن بلند و شبیه سازی از مدل های گذشته است.



اما از مشخصات داخلی این خودرو باید گفت، موتور V۱۲ در مدل لافراری دیگر در محصول جدید جایی نداشته و یک موتور توربوی دو قلوی V۸ با تکنولوژی KERS ترکیب شده تا قلب این محصول متفاوت تر بوده و با سرعت بیشتری بتپد.

شاید در نگاه اول این موتور برای چنین خودرویی ضعیف یا کوچک به نظر برسد اما کارشناسان فراری معتقدند استفاده از چنین موتوری به معنای کاهش قدرت در محصول جدید فراری نیست.

F۸۰ از موتور ۹۰۰ اسب بخاری V۱۲ قدرت می گیرد که سیستم KERS نیز به آن اجازه می دهد تا در مجموع به قدرتی در حدود ۱۲۰۰ اسب بخار دست پیدا کند. پیش بینی می شود خودروی اسپرت فراری صفر تا صد را تنها در ۲.۲ ثانیه بپیماید که سرعتی شگفت آور خواهد بود.