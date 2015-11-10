به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی دو هفته قبل از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی جدی شد و به همین خاطر رقابتهای جهانی آمریکا که اواخر آبان برگزار می‌شود را از دست داد.

دکتر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آنچه در شبکه های اجتماعی مبنی بر نرسیدن سلیمی به بازی المپیک منتشر شده، اظهار کرد: این گفته‌ها مبنای علمی ندارد و ما تمالم تلاش خود را خواهیم کرد تا این وزنه بردار به بازی های المپیک برسد. در واقع من به عنوان مسئول بخش پزشکی فدراسیون وزنه برداری نهایت تلاش خود را خواهم کرد تا این وزنه بردار در این مسابقات حضور داشته باشد.

وی افزود: البته اینکه من به صراحت بگویم ایشان در در المپیک حضور پیدا می کند هم حرف عاقلانه ای نیست. به هر حال بخشی از روند حضور سلیمی تحت اختیار تیم پزشکی است و موارد دیگری هم در این حضور دخالت دارد از جمله روند تمرینی که از سوی مربیان تیم مدیریت می شود، بخش تغذیه، جلوگیری از افسردگی که در اختیار روانشناس است، انگیزه بهداد برای ادامه تمرینات و نیز آمادگی حریفان. شاید فردا من با فدراسیون قطع همکاری کنم و پزشک بعدی با نظر من در خصوص آماده سازی سلیمی موافق نباشد و همین امر سبب شود که وی به رقابتها نرسد.

باقری تصریح کرد: مردم باید واقعیت ها را بدانند. خود بهداد هم همینطور. بهداد هفته آینده به وسیله دکتر کیهانی جراحی می شود. البته در حال حاضر هم تورم پای وی فروکش کرده با این حال نظر دکتر کیهانی این است که هفته آینده عمل جراحی صورت پدیرد. روند بازگشت کامل بهداد شش ماه زمان می برد. یک ماه پس از عمل، تمرینات بالاتنه آغاز می شود و دو تا سه ماه بعد وزنه زدن را شروع می کند. اما برای وزنه های سنگین، شش ماه زمان لازم است.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری ادامه داد: همه هدف این است که بر روی رباط فشار نیاید. برای همین سه تا چهار ماه نخست، تمرینات به صورت سبک دنبال می شود. در راه آماده سازی بهداد، پزشک جراح، مربی بذنساز، فیزیوتراپ، دکتر تغذیه، روانشناس و مربی وزنه برداری حضور دارند تا به وی به طور کامل برای این بازی‌ها آماده شود. همه تلاش ما این است که سلیمی به المپیک برسد با این حال اینگونه نیست که صراحتا بتوان گفت که این موضوع قطعی است. من به عنوان پزشک میگویم این وزنه بردار مشکلی برای حضور در این بازی ها ندارد اما مواردی که به آن اشاره کردم باید رعایت شود.

باقری در ادامه گفت: ورزشکاری مثل کیانوش رستمی دو ماه زمان لازم داشت تا برای المپیک آماده شود. من می گویم اگر اتفاق ویژه ای نیفتد بهداد هم می تواند به المپیک برسد. منتهی برنامه های تمرینی این وزنه بردار برای حضور در المپیک با نظر مربیان تیم ملی تغییر می کند و مدیریت می شود. ایشان از نطر من زمان دارد اما باید انگیزه های خودش را هم در نظر گرفت. ما از همین الان در حال برنامه ریزی هستیم که سلیمی بعد از عمل چاق نشود و پس از آن هم به افسردگی دچار نشود.

وی در پایان در خصوص سعید محمدپور تصریح کرد: محمدپور در حال حاضر در تمرینات وزنه برداری شرکت می کند و روند بهبودی خوبی را در پیش گرفته است. البته باید نتیجه آم آر آی دوم را هم بررسی کنیم. به هر حال رباط پس از دررفتگی آسیب می بینند. بهبودی کامل مستلزم انجام فیزیوتراپی و کار صحیح بدنسازی است.