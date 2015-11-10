پروژه های کاربردی پتروشیمی در دانشگاه امیرکبیر اجرایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار امروز با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از متخصصان دانشگاهی و صنعتی از داخل و خارج کشور آغاز به کار کرد.

محورهای اصلی این کنفرانس «فناوری های سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی»، « گازهای گلخانه ای؛ فرصتها و تهدیدها» و «دی اکسید کربن: جداسازی، ذخیره سازی و تکنولوژی های تبدیل و کاربرد آن» است.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه منعقد شد. این تفاهم نامه بین دکتر سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی منعقد شد.

موضوعات متعددی همچون طراحی، راه اندازی، تکمیل و تجهیز مرکز پژوهشی، اجرای پروژه های تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز تا مرحله خلق دانش فنی و همکاری مشترک جهت نوآوری و ایجاد بستر مناسب برای خلق فناوری بر مبنای ایده های جدید را در دستور کار دارد.

طرفین در این تفاهم نامه همچنین بر بررسی میزان نیاز به فناوری های نوین و برنامه ریزی برای دستیابی به اولویت های تعیین شده، تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور تحقق اهداف شرکت در زمینه صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آنها و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت برای کارشناسان و محققان این شرکت در دانشگاه امیرکبیر تاکید کردند.

برگزاری سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی مشترک در حوزه پتروشیمی، مشارکت طرفین در طرح های بدیع، تعریف تعداد مشخصی پایان نامه تحصیلی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای نیازهای تحقیقاتی شرکت، انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی در داخل و خارج کشور، انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز از دیگر موارد این تفاهم نامه به شمار می روند.

همچنین استفاده متقابل از امکانات آموزشی، پژوهشی و کتابخانه ای، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای ارتقای توانمندی های انسانی جهت توسعه کسب و کارهای جدید و همکاری در زمینه حضور استادان دانشگاه در صنعت با نام دوره فرصت صنعتی در راستای شناسایی و رفع مشکلات صنعتی از دیگر مباحث مورد توافق طرفین در این تفاهم نامه همکاری است.

معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امضای این تفاهم نامه را در راستای پیشبرد اهداف این دانشگاه در مسیر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ذکر کرد و افزود: با تلاش طرفین، این تفاهم نامه تنها روی کاغذ باقی نخواهد ماند و هرچه سریعتر در مسیر عملیاتی شدن به پیش خواهد رفت.