مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از صبح سهشنبه با شرکت بیش از ۲۱۰ خواهر در رشتههای مختلف در امامزاده عبدالله آمل آغاز شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۶۵ هزار نفر در مرحله شهرستانی مسابقات قران کریم شرکت کردند، افزود: از این تعداد ۲۱۰ خواهر و حدود ۲۱۰ برادر نیز به مرحله استانی راهیافتهاند.
حجتالاسلام مسعود قرآنی با عنوان اینکه مسابقات قرآنی به مدت دو روز در بخش خواهران و برادران در حال اجراست، افزود: ۱۵ خواهر برتر و ۱۵ برادر برتر در رشتههای قرآنی به مسابقات سراسری معرفی میشوند.
وی افزود: این دوره از مسابقات در بخشهای حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت، معارف، اذان، ابتهال، مدیحهسرایی و همخوانی قرآن کریم برگزار میشود.
به گفته قربانی ۱۳ داور کشوری و استانی این مسابقات را نظارت و داوری میکنند.
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