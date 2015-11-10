حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از اجرای برنامه‌های استعدادیابی در ورزش دو و میدانی ایجاد پویایی، جهش و شناسایی مستعدین این عرصه در میان دانش آموزان دختر و پسر است.

وی از راه اندازی مدارس دو و میدانی در کرمانشاه خبر داد و گفت: برنامه استعدادیابی زمینه‌ای برای هدفی والاتر و راه اندازی مدارس دو و میدانی رایگان برای علاقه مندان است و در این راستا به زودی مدرسه دو ومیدانی دختران در مجموعه ورزشی کوثر و پسران نیز در مجموعه آزادی راه اندازی می‌شود.

امیری با تقدیر از زحمات بی‌شائبه مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حمایت از ورزشکاران و به ویژه هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه گفت: آقای جوهری همواره با فراغ بال پذیرای جامعه ورزشی است و هرآنچه در توان دارد برای شد و پیشرفت ورزش به کار می‌گیرد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات آقای باباملکی ریاست ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه گفت: چندی پیش به همراه مسئولان هیئت دو و میدانی استان بازدیدی از هیئت دو و میدانی شهرستان اسلام آباد غرب به عمل آمد و از سرسرای ورزشی شهید ریزه‌وندی بازدید و قول‌های مساعدی جهت رسیدگی به مشکلات این سالن عنوان شد.

دبیرهیئت دو ومیدانی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: با رایزنی‌های مسئولان هیئت دو و میدانی استان امیدواریم چاله پرش طول و سه گام سرسرای ورزشی شهرستان اسلام آباد غرب بازسازی شود.

وی وفاق و همدلی و نظم حاکم بر هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه را مطلوب و ارزشمند دانست و گفت: در حال حاضر مشغول انجام تدارکات لازم جهت برگزاری مسابقت انتخابی تیم استان و به دنبال آن اعزام برترین‌ها به مسابقات صحرانوردی جوانان و بزرگسالان کشور هستیم.

امیری در پایان گفت: مسابقات دو و میدانی نواحی سه گانه آموزش و پرورش کرمانشاه در آینده نزدیک برگزار می‌شود.