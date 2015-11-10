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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

ورود مزدوران سودانی به یمن برای جنگ با انصارالله

ورود مزدوران سودانی به یمن برای جنگ با انصارالله

منابع خبری از ورود سومین گروه از نیروهای سودانی برای پشتیبانی از نیروهای ائتلاف ضد یمن و مشارکت در حمله به این کشور خبر دادند.

 به خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروهی از نظامیان سودانی برای شرکت در حملات ائتلاف ضد یمن وارد عدن شدند.

بر اساس این گزارش، این سومین بار است که سودان نیروهای خود را برای حمایت از این ائتلاف در حمله به یمن و مقابله با نیروهای انقلابی انصار الله می فرستد.

 به گفته منابع خبری، شمار این نظامیان ۴۰۰ نفر است و احتمال می رود این تعداد به ۱۰ هزار نفر برسد.

گفتنی است از آنجایی که ارتش و نیروهای عربستان سعودی تجربه حضور در جنگ را ندارند، عربستان از همان ابتدا و حتی قبل از شروع عملیات «طوفان قاطعیت» برای جبران آن، درصدد بود از ارتش های کشورهای منطقه از قبیل مصر، سودان و پاکستان برای حمله زمینی استفاده کند که مصر و پاکستان با این خواسته عربستان مخالفت کردند.

 در این میان، سودان با اعزام نیرو به یمن موافقت کرد و نخستین گروه از نظامیان سودانی مهر امسال وارد عدن شدند.

کد مطلب 2962436
عبدالحمید بیاتی

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