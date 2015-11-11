به گزارش خبرنگار مهر، این هفت روز ورزش در حالی سپری شد که ورزش ایران اتفاقات ریز و درشتی به خود دید از سقوط و صعود فوتبال و فوتسال در رنکینگ جهانی تا نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال و عنوان سومی ساحلی بازان در مسابقات بین المللی، ورود وزیر ورزش به بحث داوری های فوتبال، جابه جایی یک مربی خارجی میان دو تیم لیگ برتری و ... که البته در میان این همه رویداد و اتفاقات، المپیکی شدن زهرا نعمتی، بانوی معلول ایران در رشته تیر و کمان مهمترین رویداد بود.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به این شرح است:

صعود سپاهان به یک چهارم نهایی جام حذفی

​در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی کشور پنجشنبه گذشته دو تیم سپاهان و راه آهن در فولاد شهر اصفهان به مصاف هم رفتند که طی آن زردپوشان اصفهانی مقابل حریف خود به برتری ۲ بر صفر دست یافتند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند. سپاهان این مرحله و برای صعود به فینالیست باید با ذوب آهن دیدار کند که با شکست پرسپولیس راهی نیمه نهایی شد.

چهل روز گذشت

مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مرحوم هادی نوروزی پنجشنبه گذشته در روستای کپورچال و بر سر مزار کاپیتان پرسپولیس برگزار شد. در این مراسم علی پروین، علی اکبر طاهری، احمدرضا عابدزاده، محمدحسین نژادفلاح، اکبر میثاقیان و افراد دیگری حضور یافتند. رضا نورمحمدی، محسن بنگر، میثم بائو، رضا عباس زاده، رضا نوروزی هم از دیگر نفراتی بودند که بر سر مزار کاپیتان فقید پرسپولیس را گرامی بدارند. همچنین مراسم عمومی تا ساعت ۱۷ در کپورچال برقرار است.

فوتبال ایران سقوط کرد

جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان پنجشنبه گذشته از سوی فیفا اعلام شد. در این رده بندی تیم ملی ایران با ۶۵۱ امتیاز و چهار پله سقوط در رده ۴۳ دنیا قرار گرفت. پیش از این ایران در رده سی و نهم قرار داشت. با این وجود ایران همچنان بالاتر از کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن در صدر کشورهای آسیایی قرار دارد. این در حالی است که در رنکینگ جدید فیفا هر یک از تیم های کره جنوبی و ژاپن با پنج پله صعود به ترتیب در رده‌های چهل و هشتم و پنجاهم دنیا (دوم و سوم آسیا) قرار دارند.

ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کوراش شد

جمعه گذشته و در پایان مسابقات جهانی کوراش تیم ملی ایران با سه مدال طلا، سه مدال نقره و پنج مدال برنز بعد از ازبکستان به عنوان قهرمانی دست یافت. ازبکستان این عنوان را با کسب ۵ مدال طلا به دست آورد ضمن اینکه ترکمنستان هم عنوان سوم این دوره رقابت ها را از آن خود کرد.

درخواست رئیس سازمان لیگ از کفاشیان

مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ فوتبال طی نامه ای به علی کفاشیان از اشتباه‌های تاثیرگذار داوران در لیگ برتر و جام حذفی انتقاد کرد و از وی خواست تدبیری برای کاهش اشتباهات داوری اتخاذ کند. در این نامه تاج تاکید کرد که اشتباهات داوران گریبان سازمان لیگ را گرفته و ما باید پاسخگو باشیم.

ساحلی بازان ایران در رده سوم مسابقات جام بین قاره ای قرار گرفتند

تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و مصر شنبه گذشته در قالب دیدار رده‌بندی مسابقات جام بین قاره‌ای امارات برابر هم به میدان رفتند که طی آن تیم ایران در ضربات پنالتی به برتری دست یافت و صاحب عنوان سوم این رقابت ها شد. دیدار دو تیم در سه وقت ۱۲ دقیقه‌ای و یک وقت اضافه ۳ دقیقه ای ۲ بر ۲ مساوی تمام شد اما در ضربات پنالتی تیم ایران ۳ بر ۲ و در مجموع ۵ بر ۴ پیروز شد.

تنیس روی میز صاحب رئیس شد

شنبه گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز در حالی برگزار شد که پیش از رای گیری، از مجموع ۱۷ کاندیدای شرکت کننده ۱۳ نفر انصراف دادند یا اینکه اصلا در محل مجمع حاضر نشده بودند. بدین ترتیب رای گیری برای انتخاب رئیس چهار سال آینده این رشته میان چهار کاندیدا یعنی محمدباقر پسران، محمد زارع‌پور، حسین عزیزی و مهردادعلی‌ قارداشی برگزار شد که طی آن قارداشی با کسب ۳۵ رأی از ۳۹ رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید این فدراسیون برای چهار سال آینده انتخاب شد. در این مجمع محمد زارع‌پور رئیس پیشین فدراسیون تنیس روی میز صاحب دو رأی شد، ضمن اینکه محمدباقر پسران و حسین عزیزی نیز هر یک تنها یک رأی به دست آوردند.

هاشمی نایب رئیس تیراندازی آسیا شد

مجمع انتخاباتی ریاست کنفدراسیون تیراندازی آسیا همزمان با برگزاری مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در کویت برگزار شد که طی آن سیدمهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان، با رای اعضای مجمع، بعنوان نایب رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا انتخاب شد.

سرکرده باند زمین خواری ورزشگاه بزرگ اصفهان دستگیر شد

امیررضا خادم، معاون حقوقی وزارت ورزش یکشنبه گذشته از دستگیری سرکرده باند زمین خواری ورزشگاه بزرگ اصفهان خبر داد. به گفته وی این سرکرده به نام (م.م) با اقدامات متقلبانه و تهیه اسناد مجعول و تبانی بعضی از ادارات دولتی ، اقدام به اخذ چهار فقره سند جمعاً در حدود پنجاه هکتار بر روی اراضی دولتی و همچنین اراضی وقف و اشخاص کرده است

نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات گرندپری

تیم ملی فوتسال ایران که با شکست پاراگوئه به دیدار نهایی دهمین دوره مسابقات گرندپری برزیل راه یافت، یکشنبه گذشته در این مرحله به مصاف برزیل رفت که طی آن با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد. بدین ترتیب تیم ملی فوتسال ایران در میان هشت تیم شرکت کننده در رقابت های گرندپری برزیل به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

تاریخ ساز شدن زهرا نعمتی با کسب سهمیه المپیک

بانوی کماندار ایران که در رقابتهای پارالمپیک لندن موفق شد به عنوان نخستین بانوی مدال‌آور تاریخ ورزش کشور در بازی‌های المپیک و پارالمپیک لقب بگیرد، یکشنبه گذشته و در جریان مسابقات قهرمانی تیروکمان آسیا که در تایلند، با شکست نماینده ای از ویتنام در ماده ریکرو انفرادی زنان به دیدار پایانی راه یافت و صاحب سهمیه المپیک شد. این برای نخستین بار در طول تاریخ ورزش ایران است که یک فرد دارای معلولیت سهمیه بازی‌های المپیک را دریافت می کند.

ورود وزیر به داوری های فوتبال

محمود گورزی، وزیر ورزش و جوانان به دنبال دریافت نامه علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد مسائل داوری دیدار برابر ذوب آهن که منجر به حذف سرخپوشان از جام حذفی شد، از نصرالله سجادی معاون خود در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای خواست ترتیبی اتخاذ شود که هر چه سریعتر معضل داوری بررسی و احقاق حق شود. گودرزی در نامه به سجادی تاکید کرده ترتیبی اتخاذ شود که هر چه سریعتر معضل داوری بررسی و احقاق حق شود. ظاهرا قضاوت‌های پر اشتباه به ویژه علیه باشگاه‌های پرطرفدار پرسپولیس، تراکتور سازی و ... به صورت یک فعالیت معمول درآمده است. پیگیری تا حل مساله به طور جدی، ضروری است.

۷ مدال تکواندوکاران ایران در مسابقات بین المللی کرواسی

تیم ملی تکواندو که با هشت تکواندوکار در رقابتهای بین المللی کرواسی شرکت کرده بود، به غیر از مسعود حجی زواره که به دلیل آسیب دیدگی بعد از دو پیروزی از ادامه مسابقات انصراف داد ، توسط سایر اعضای خود صاحب مدال شد. در این رقابتها تکواندو ایران موفق به کسب چهار مدال طلا توسط آرمین هادی پور، سجاد مردانی، بهنام اسبقی و امید عمیدی شد ضمن اینکه توسط ابوالفضل یعقوبی و محمد کاظمی هم به دو مدال نقره دست یافت و یک مدال برنز هم توسط فرزاد ذوالقدری به دست آورد.

سرمربی فولاد به نیمکت سپاهان نرسید

دراگان اسکوچیچ که توانسته بود فصل گذشته با ملوان نتایج قابل قبولی در لیگ برتر فوتبال ایران کسب کند در پانزدهمین دوره این مسابقات هدایت فولاد را برعهده گرفت اما نتوانست با این تیم موفق باشد. این در حالی بود که به دنبال جدایی حسین فرکی از سپاهان، مسئولان این باشگاه اصفهانی برای همکاری با این مربی کروات ابراز تمایل کرده بودند. در همین راستا اسکوچیچ دوشنبه گذشته طی نشست با مسئولان باشگاه فولاد به توافق نرسید تا به اصفهان برود و سرمربی سپاهان شود.

کرار بازهم به کمیته انضباطی باشگاه استقلال واگذار شد

جاسم کرار که طی چندماه گذشته به دلیل برخی بی اخلاقی ها بارها به کمیته انضباطی باشگاه استقلال واگذار شده بود تا این کمیته در مورد وی تصمیم گیری کند که البته هرگز هم این اتفاق نیفتاد، دوشنبه و در پایان نشستی که میان افشارزاده و مظلومی برگزار شد، دوباره به به کمیته انضباطی باشگاه واگذارشد. در واقع در این نشست مقرر شد که گزارش‌های مربوط به کرار را در اختیار کمیته انضباطی قرار دهند تا این کمیته درباره کرار نظر دهد. البته به گفته افشارزده اینبار قرار است با خود کرار هم صحبت شودر نهایت تصمیم نهایی گرفته شود. ضمن اینکه نظر سرمربی تیم هم جدایی کرار است.

صعود فوتسال ایران

تیم ملی فوتسال ایران به دنبال کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات گرندپری برزیل در رده بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون بین المللی با یک پله صعود مواجه شد. بر این اساس و طبق رده بندی که سه شنبه منتشر شد، ایران با با ۱۶۲۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.