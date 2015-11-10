به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، مسئولان اجرای برنامه teda روز گذشته از غرفه ایران بازدید و در گفتگو با مسئولان غرفه ایران به معرفی توانمندیها و اهداف خود پرداخته و اعلام آمادگی کردند تا تجربیات خود را به یکدیگر منتقلو در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تفاهم نامهای را با کشورمان منعقد کنند.
Teda برنامهای گسترده برای ترجمه آثار ترکی در حوزههای ادبیات، فرهنگ و هنر به دیگر زبانها است. این برنامه برای ناشران خارجی که علاقهمندند ادبیات و فرهنگ ترکی را به زبان کشورهای خود ترجمه و منتشر کنند بسترهای لازم را فراهم میآورد و ارتباط لازم را میان ناشران خارجی و نویسندگان و ناشران ترک برقرار میکند.
وزارت فرهنگ ترکیه برنامه teda را از سال ۲۰۰۵ در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا وزارت فرهنگ ترکیه از مترجمان آثار ترکی به دیگر زبانها در مناسبتهای فرهنگی دعوت و هزینههای مربوطه را پرداخت میکند. سی و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب استانبول با حضور ۷۰۰ ناشر و موسسه فرهنگی و انتشاراتی ترک در ۹ سالن تا ۲۴ آبان ماه دایر است.
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