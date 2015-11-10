۶۰۵ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی مازندران وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، موسی قاسم پیشه در ستاد درآمد استان اظهار داشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) وسایردرآمدها طی هفتماهه سال جاری مبلغی حدود ۶۰۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۴ درصد تحققیافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸.۲ درصد افزایش رانشان میدهد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در هفتماهه سال جاری به مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد افزایش داشته و نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۳.۹ درصد تحقق پیداکرده است.
قاسم پیشه اعلام کرد: طی هفتماهه سال جاری، مبلغ ۸۵ میلیارد تومان سایر درآمدها دراستان مازندران وصولشده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۴.۶ درصد تحققیافته است.
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