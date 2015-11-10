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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

دبیر ستاد درآمد مازندران:

۶۰۵ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی مازندران وصول شد

۶۰۵ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی مازندران وصول شد

ساری - دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: طی هفت‌ماهه سال جاری ۶۰۵ میلیارد تومان درآمدهای عمومی دراستان وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد ۸.۲ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، موسی قاسم پیشه در ستاد درآمد استان اظهار داشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) وسایردرآمدها طی هفت‌ماهه سال جاری مبلغی حدود ۶۰۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۴ درصد تحقق‌یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸.۲ درصد افزایش رانشان می‌دهد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در هفت‌ماهه سال جاری به مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد افزایش داشته و نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۳.۹ درصد تحقق پیداکرده است.

قاسم پیشه اعلام کرد: طی هفت‌ماهه سال جاری، مبلغ ۸۵ میلیارد تومان سایر درآمدها دراستان مازندران وصول‌شده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۴.۶ درصد تحقق‌یافته است.

کد مطلب 2962457

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