  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

معاون سازمان امداد و نجات خبر داد؛

۴ استان درگیر سیل و آبگرفتگی/حضور ۱۱ تیم عملیاتی

۴ استان درگیر سیل و آبگرفتگی/حضور ۱۱ تیم عملیاتی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اعلام گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی امروز در کشور، گفت: استان های هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و لرستان تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی بوده اند.

به گزارش خبرگزار مهر، حسین درویشی با اشاره به اینکه ۶ شهرستان پارسیان، رودان، ساردوئیه، پاوه، قصرشیرین و خرم‌آباد در استان‌های هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و لرستان امروز تحت تاثیر سیل و آب‌گرفتگی بوده است، عنوان کرد: در این زمینه ۵ شهر و روستا آسیب دیده و تا کنون خدمات امدادی لازم به ۱۳۰ متاثر از سیل و آبگرفتگی ارائه شده است.

وی با اشاره به بکارگیری ۱۱ تیم عملیاتی شامل ۴۶ امدادگر و نجات‌گر برای ارائه خدمات به متاثران از سیل و آبگرفتگی، عنوان کرد: بر این اساس تخلیه آب از ۱۹ واحد مسکونی با ۵ دستگاه موتور پمپ و لجن‌کش انجام شده و ۲ تن به مناطق امن منتقل شده‌اند.

کد مطلب 2962465
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها