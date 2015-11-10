۴ استان درگیر سیل و آبگرفتگی/حضور ۱۱ تیم عملیاتی

به گزارش خبرگزار مهر، حسین درویشی با اشاره به اینکه ۶ شهرستان پارسیان، رودان، ساردوئیه، پاوه، قصرشیرین و خرمآباد در استانهای هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و لرستان امروز تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی بوده است، عنوان کرد: در این زمینه ۵ شهر و روستا آسیب دیده و تا کنون خدمات امدادی لازم به ۱۳۰ متاثر از سیل و آبگرفتگی ارائه شده است.
وی با اشاره به بکارگیری ۱۱ تیم عملیاتی شامل ۴۶ امدادگر و نجاتگر برای ارائه خدمات به متاثران از سیل و آبگرفتگی، عنوان کرد: بر این اساس تخلیه آب از ۱۹ واحد مسکونی با ۵ دستگاه موتور پمپ و لجنکش انجام شده و ۲ تن به مناطق امن منتقل شدهاند.
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