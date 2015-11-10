حضور سیچلو با توصیه بازیکنان نبود/شرایط آناستازی مناسب ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در خصوص آخرین وضعیت مذاکره با کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی گفت: با توجه به مذاکراتی که صورت گرفت زوج لوزانو و سیچلو در اولویت است و توافقات اولیه نیز در این باره صورت گرفته است. ما مذاکرات را ادامه می دهیم تا به توافقات نهایی دست پیدا کنیم.

وی درباره اینکه گفته می شود حضور سیچلو در تیم ملی با توصیه ملی‌پوشان صورت گرفته است، تاکید کرد: هرگز این موضوع صحت ندارد و با توصیه بازیکنان این کار را انجام نداده ایم. سیچلو سه سال در تیم ملی ایران حضور داشت که کارنامه خوبی بر جای گذاشت. از طرفی وی والیبال آسیا را به طور کامل می شناسد و هم لوزانو و هم آناستازی موافق حضور وی در تیم ملی هستند.

داورزنی در خصوص اینکه مذاکره با آناستازی متوقف شده است، بیان کرد: متاسفانه زمانی که آناستازی به ایران می تواند بیاید مناسب ما نیست و در نظر داریم تمرینات را زودتر شروع کنیم. بنابراین اولویت ما لوزانو است و اگر در روزهای آینده آناستازی بتواند شرایط خود را تغییر دهد ما با وی مذاکرات را از سر خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که قطع همکاری با کواچ تا چه اندازه بار مالی بدنبال داشته است، بیان کرد: ما تا ماه سپتامبر با وی قرارداد داریم و در حال مذاکره هستیم تا تعهد و بار مالی بدنبال نداشته باشد.