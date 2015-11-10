به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری نخستین همایش ملی کتاب و نشر که امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه برگزار شد، داریوش مطلبی دبیر علمی همایش به کاهش شمارگان کتاب در همه جای دنیا اشاره و بیان کرد: تعداد عناوین کتابی که در ایران منتشر می‌شود و در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد، بالاست اما شمارگان کتابها بسیار پایین است، البته در همه جای دنیا تیراژ کتاب کاهش پیدا کرده و یکی از مهمترین علت های این مسئله بحث محیط های جدید خواندن و همچنین اطلاعاتی است که به صورت ساندویچی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

وی مهمترین تفاوت همایش ملی کتاب و نشر با برنامه‌های مشابه را در دریافت مقالات از طریق فراخوان دانست و افزود: بسیاری از نهادهای متولی کتاب، برنامه های مشابه در زمینه کتاب و صنعت نشر برگزار می کنند، اما در این همایش‌ها، موضوعات مشخص و مقالاتی به صاحب نظران سفارش داده می شود. همایش ملی کتاب و نشر که از سوی موسسه جهاد فرهنگی حکت برگزار می شود، نخستین همایشی است که مقالات خود را از طریق فرخوان دریافت کرده است.

مطلبی به محور نخستین همایش کتاب و نشر اشاره و بیان کرد: قرار است این همایش به صورت سالانه برگزار شود و ما برای هر سال یک محور در حوزه نشر و یک محور در حوزه کتاب در نظر می گیریم. موضوعی که در نخستین همایش و در حوزه نشر به آن پرداخته می شود «اقتصاد» و موضوع بخش کتاب «الگوی بومی پیشرفت کتاب و کتابخوانی» است.

دبیر علمی نخستین همایش ملی کتاب و نشر با اشاره به تعداد مقالاتی که در روز همایش ارائه می شود، گفت: ۴۵ صاحبنظر در حوزه نشر و کتابخوانی، اعضای هیئت علمی ما را تشکیل می دهند، این افراد به بررسی مقالات ارائه شده پرداختند و در مجموع ۱۲ مقاله در ۳ پنل تخصصی و ۹ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود. همچنین قرار است دبیرخانه دائمی همایش که در موسسه جهاد فرهنگی حکمت تشکیل شده، به بررسی دستاوردهای این برنامه و راه های محقق شدن آن بپردازد چرا که نمی خواهیم این همایش جنبه نمایشی داشته باشد و تنها به انتشار یک مجموعه مقاله بپردازد.

مطلبی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر موازی کاری نهادهای متولی کتاب و کتابخوانی و برگزاری سلسله نشست های مشابه گفت: بسیاری از نهادهای فرهنگی که همایش های اینچنین برگزار می کنند، مسئولیت های دولتی دارند و به بیلان کاری خود فکر می کنند، اما ما هیچ مسئولیت دولتی در این زمینه نداریم و تنها دغدغه پرداختن به این موضوع و آسیب شناسی در زمینه نشر و کتابخوانی ما را تشویق به انجام این کار کرده است. تا زمانی که همایش های ما از حالت دستوری خارج نشود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

دبیر همایش ملی کتاب و نشر بار دیگر در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه یکی از مشکلات جدی این حوزه کپی رایت است و ما هنوز این قانون را نپذیرفته‌ایم، گفت: سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از مولفان و مصنفان مطرح شده، هنوز هم این قانون، قانون نسبتاً کاملی است. تنها ایرادی که بر این قانون وارد است اینکه آثاری که برای اولین بار در خارج از ایران منتشر می‌شوند، مشمول کپی رایت قرار نمی‌گیرند. ما لایحه‌ای را در حمایت از کپی رایت با مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین کرده‌ایم، این لایحه در دست دولت است، امیدوارم از صحن دولت به صحن مجلس برود و یکی از مشکلات جدی در زمینه نشر که همین کپی رایت است برطرف شود.

به گفته مطلبی: قرار است کارگاهی در حاشیه همایش کتاب و نشر برگزار شود. در این کارگاه به تعامل سازنده میان کتابداران و مخاطبان پرداخته خواهد شد. چرا که کتابدارها عامل بسیار مهمی در زمینه علاقمند کردن مردم به خواندن کتاب و کتابخوانی هستند.

۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش کتاب و نشر رسیده است

سید حسن میرامین محمدی دبیر اجرایی همایش ملی کتاب و نشر هم به زمان و مکان برگزاری همایش اشاره و بیان کرد: همایش کتاب و نشر، سه شنبه ۲۶ آبان و همزمان با هفته کتاب از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می شود.

سخنرانان مراسم افتتاحیه این همایش، رئیس کتابخانه ملی و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری هستند، پس از آن ۱۲ مقاله در قالب ۳ پنل مطرح می شود. در اختتامیه مراسم نیز معاون فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کنند.

وی در ادامه بیان کرد: حدود ۶۰ مقاله به دست ما رسید، از این تعداد نزدیک به ۵۰ مقاله مورد داوری قرار گرفته که ۱۲ مقاله برتر در قالب پنل و ۹ مقاله دیگر که ارزش معرفی و ارائه به مخاطب را دارند و در عین حال به لحاظ کیفیت و محتوای مطالب یک درجه پایین تر از مقاله های مطرح شده در پنل تخصصی هستند، نیز به صورت پوستر ارائه می شوند.

محمدی استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها برای کمک به اقتصاد نشر و گسترش کتابخوانی را یکی از اهداف برگزاری این همایش دانست و افزود: نهاد کتابخانه های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه علمی کاربردی از جمله مراکز و نهادهایی هستند که موسسه جهاد فرهنگی حکمت را در برگزاری همایش کتاب و نشر یاری داده اند.

نخستین همایش ملی کتاب و نشر ۲۶ آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.