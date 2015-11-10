منشور فرهنگی انقلاب اسلامی؛ جهت دهنده فعالیتهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه تبیین منشور فرهنگی انقلاب اسلامی با ارائه حجت الاسلام علی ذوعلم امروز سه شنبه ۱۹ آبان در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام ذوعلم در ابتدا گفت: نیازی که برای تدوین این منشور احساس می شد این بود که ما در عرصه فرهنگی در یک جبهه بندی آشکاری با فرهنگ مسلط غربی هستیم. امروز انقلاب اسلامی نه صرفاً به عنوان یک رویداد تاریخی محدود به یک منطقه جغرافیایی بلکه به مثابه جبهه فرهنگی مدافع حقوق معنوی و کمال جویانه انسانها در برابر جبهه فرهنگی سلطه جو و منحط غرب شناخته می شود که افق فکری و فرهنگی روشنی را برای بشریت ترسیم کرده و ذهن و دل انسان معاصر را حتی در عمق مناطق تحت نفوذ غرب، متوجه و مجدوب خود ساخته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در رویارویی این دو فرهنگ اگر مواضع و آن مبانی و اهداف مان روشن نباشد خود به خود نمی توانیم منسجم عمل کنیم. افق فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی اگر چه به بیان ها و قالب های گوناگون و از زبان و قلم متفکران و اندیشه ورزان مسلمان و انقلابی تا حدودی تبیین شده است اما تدوین منقح و جامع آن برای همه افراد و مجموعه هایی که مشتاقانه برای گسترش حقایق این گفتمان، رسالتی انسانی و الهی برای خویش قائل اند، ضروری است.

وی افزود: سال ۶۸ مقام معظم رهبری در اولین سال رهبری شان فرمودند: «در حال حاضر یک جبهه عظیم فرهنگی که با سیاست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است، مثل سیلی راه افتاده تا با ما بجنگد. آثارش هم به گونه ای است که تا به خود بیاییم؛ گرفتار شده ایم.» بنابراین باید اصول و مبانی انقلابمان را پایه گذاری کنیم و به یک هم افزایی و همگرایی در جبهه انقلاب برسیم. «منشورفرهنگی انقلاب اسلامی» پاسخی است به این نیاز، که در قالب متنی راهگشا، جامع و مانع و مبتنی بر دیدگاه های ناب اسلام محمدی(ص)، مرزها و مواضع فکری- فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی را در برابر جبهه فرهنگ اومانیستی سلطه گر غرب معاصر روشن می کند و موجب ارتقای هم افزایی و کار آمدی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می شود.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در سال ۸۴ و ۸۵ متنی را دوستان به عنوان منشور فرهنگی انقلاب اسلامی جمع کردند بعد چند سال کاری صورت نگرفت تا در سال ۸۸ این کار به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واگذار شد. بحث این بود که منشور فرهنگی یعنی چه و چه انتظاری از آن داریم؟ بعد از بحث ها و نقدها و ارزیابی های فراوان سال گذشته این متن به دفتر شورای هماهنگی مقام معظم رهبری ارائه شد و آنجا تصویب شد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً این متن حاضر که تقدیم شما شد متن کامل این منشور است.

ذوعلم تصریح کرد: معتقدیم تا نگرش فرهنگی به مسائل و پدیده ها نداشته باشیم، به آن نگرش مطلوب و نتیجه دلخواه دست نمی یابیم. قطعاً باید یک درک و تلقی مشترکی برای همسویی و همگرایی در انقلاب اسلامی داشته باشیم و این کار نیاز به همسویی و همگرایی در مسائل فرهنگی انقلاب اسلامی دارد. منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، سند کلان و راهبردی و راهنمای جبهه انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ است که با تعیین مبانی، اهداف، اصول، شاخصها، و راهبردهای فرهنگی انقلاب اسلامی بایستگی های حرکت فرهنگی انقلاب را تبیین می نماید.

وی افزود: این منشور، سندی است تبیینی و تجویزی ناظر به بنیان ها و عناصر هسته ای فرهنگ، برانگیزنده و الهام بخش، فرهنگ ساز و جهت دهنده تدابیر و فعالیت های فرهنگی در نیل به تعالی و همسویی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، که متناسب با اقتضائات، ظرفیت ها و محدودیت های مخاطبان و کاربران گفتمان انقلاب اسلامی را در عرصه عمل، ارتقاء می بخشد. این منشور تدوینی است یعنی در بخش مبانی، اهداف تدوینی است و در بخش اصول و اهداف تجویزی است. مخاطب این منشور همه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستند و لزوماً فارسی زبان و یا ایرانی نیستند بلکه در هر نقطه از جهان افرادی که با قلم و بیان و زبان خود در دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی برای برافراشته شدن پرچم انقلاب می کوشند این منشور مخاطبش آنهاست و به این افراد کمک می رساند.

در ادامه این کارگاه، اصول حاکم بر تدوین این منشور و در بخش مبانی، مبانی ناظر به فرهنگ اسلامی و مبانی ناظر به فرهنگ انقلاب اسلامی خوانده شد. در مبانی ناظر به فرهنگ، تعریف فرهنگ در این منشور و در بخش مبانی فرهنگ ناظر به فرهنگ اسلامی از بند ۸ تا ۱۴ و ذر بخش مبانی ناظر به فرهنگ انقلاب اسلامی از بند ۱۵ تا ۲۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علاقه مندان برای دستیابی به این منشور می توانند به پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی واقع در خیابان انقلاب اسلامی بعد از خیابان قدس کوچه اسکو پلاک ۱۵ طبقه اول و یا با تلفن ۸۴۲۲۲۴۵۲ تماس حاصل کنند.