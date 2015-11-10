شمخانی: فردا برای اعضای ستاد نظارت بر برجام تصمیم گیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در جمع خبرنگاران و درخصوص نقش رسانه در تولید امنیت پایدار اظهار داشت: رسانه نقش بی بدیلی در تولید امید، افزایش آگاهی و هوشیاری، شناخت دادن به بسترهای محتمل آسیب پذیری، جذب مشارکت حداکثری مردم در مشارکت های اجتماعی و سیاسی دارد و می تواند نشریات را به سمت تولید امنیت پایدار هدایت کند.

وی افزود: احساس می کنم نشریات ما مسیر حرفه ای بودن را طی می کنند اما یک دگردیسی کند در آنها مشاهده می شود و نسبت به تحولات جامعه کمی عقب ماندگی دارند. ممکن است عوامل تاریخی منجر به این مسئله شده باشد. مطبوعات جایگاه قابل قبولی تا این لحظه داشته است.

شمخانی درخصوص تشکیل ستاد نظارت بر برجام گفت: فردا شب جلسه آن برگزار خواهد شد و در این جلسه برای ترکیب هیئت نظارت بر برجام تصمیم گیری خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش دستگاه دولتی در نمایشگاه مطبوعات گفت: دستگاه دولتی انتظاری غیر از انتظار ملت ندارد و انتظار ملت این است که امروز مهمترین مسئله جامعه ما یعنی معیشت و اقتصاد حل شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی به سر می بریم که نیازمند وحدت و انسجام ملی برای عبور از دشواری های اقتصادی هستیم. پاشنه آشیل این مسئله فساد اقتصادی است. بعضی از خدا نمی ترسند اما از رسانه می ترسند و رسانه باید رسالت دقیق خود را ایفا کند.

شمخانی با بیان اینکه من به رسانه ای درود می فرستم که انعکاس دهنده درست مسائل مردم خود باشد گفت: امروز مهمترین مسئله مردم مسئله اقتصاد است.