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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

گزارش مهر از جلسه شورای شهر تهران؛

مرجع تعیین کننده قیمت اراضی عباس آباد باید مشخص شود

مرجع تعیین کننده قیمت اراضی عباس آباد باید مشخص شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: باید مشخص شود که مرجع تعیین کننده زمین هایی که به قیمت دولتی فروخته می شود، کیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی روز سه شنبه در جریان دویست و ششمین جلسه شورای شهر تهران که به صورت علنی برگزار می شود، با اشاره به اظهارات قبلی شهردار تهران در مورد روند درست بررسی حسابرسی، گفت: شهردار تهران پیش از این اعلام کرده که در مورد حسابرسی باید بر اساس اظهارات کارشناسی شده پیش رفت و بعد از نهایی شدن مسائل، موضوعات از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسد و اسناد آن توسط حسابرس ارائه شود و نه توسط افراد.

وی افزود: تاکید می کنم تمام مواردی که طی دو سه هفته گذشته توسط اعضای شورای شهر تهران در مورد حسابرسی و فروش املاک در اراضی عباس آباد مطرح شده کاملا مبتنی بر گزارش حسابرسی و در همان چارچوبی است که شورای شهر ترسیم کرده است.

حافظی در مورد بخش هایی از موضوع حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد تصریح کرد: شهردار تهران قبلا اعلام کرده که قیمت اراضی در عباس آباد بر اساس نرخ دولتی مشخص شده است. اما باید یادآور شویم که طبق ماده ۹ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ شهرداری تهران نمی تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید ، مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود. همچنین واگذاری اراضی به اشخاص و موسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آیین نامه معاملات شهرداری تهران به عمل خواهد آمد و در هر حال قیمت این اراضی نمی تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بررسی های حقوقی در حال انجام است و در مورد این مسائل نتیجه را اعلام خواهیم کرد، افزود: بنا به اظهارات شهردار تهران در مورد اینکه زمین هایی با نرخ دولتی در شهر تهران وجود دارد، از شهردار می خواهیم نقشه زمین های دولتی و غیر دولتی شهر تهران را در اختیار مردم و اعضای شورا قرار دهد و مشخص کنند مرجع تعیین کننده این زمین هایی که به قیمت دولتی فروخته می شوند، چه ارگانی است.

کد مطلب 2962486
نورا حسینی

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