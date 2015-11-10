مرجع تعیین کننده قیمت اراضی عباس آباد باید مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی روز سه شنبه در جریان دویست و ششمین جلسه شورای شهر تهران که به صورت علنی برگزار می شود، با اشاره به اظهارات قبلی شهردار تهران در مورد روند درست بررسی حسابرسی، گفت: شهردار تهران پیش از این اعلام کرده که در مورد حسابرسی باید بر اساس اظهارات کارشناسی شده پیش رفت و بعد از نهایی شدن مسائل، موضوعات از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسد و اسناد آن توسط حسابرس ارائه شود و نه توسط افراد.

وی افزود: تاکید می کنم تمام مواردی که طی دو سه هفته گذشته توسط اعضای شورای شهر تهران در مورد حسابرسی و فروش املاک در اراضی عباس آباد مطرح شده کاملا مبتنی بر گزارش حسابرسی و در همان چارچوبی است که شورای شهر ترسیم کرده است.

حافظی در مورد بخش هایی از موضوع حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد تصریح کرد: شهردار تهران قبلا اعلام کرده که قیمت اراضی در عباس آباد بر اساس نرخ دولتی مشخص شده است. اما باید یادآور شویم که طبق ماده ۹ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ شهرداری تهران نمی تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید ، مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود. همچنین واگذاری اراضی به اشخاص و موسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آیین نامه معاملات شهرداری تهران به عمل خواهد آمد و در هر حال قیمت این اراضی نمی تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بررسی های حقوقی در حال انجام است و در مورد این مسائل نتیجه را اعلام خواهیم کرد، افزود: بنا به اظهارات شهردار تهران در مورد اینکه زمین هایی با نرخ دولتی در شهر تهران وجود دارد، از شهردار می خواهیم نقشه زمین های دولتی و غیر دولتی شهر تهران را در اختیار مردم و اعضای شورا قرار دهد و مشخص کنند مرجع تعیین کننده این زمین هایی که به قیمت دولتی فروخته می شوند، چه ارگانی است.