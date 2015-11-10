  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

در دو دیدار تدارکاتی؛

رقبای تیم ملی فوتسال ایران به مصاف هم می‌روند

رقبای تیم ملی فوتسال ایران به مصاف هم می‌روند

تیم ملی فوتسال ژاپن اصلی‌ترین رقیب ایران در مسابقات جام ملتهای آسیا دو دیدار تدارکاتی با ازبکستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۳ ماه دیگر تا شروع مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا باقی مانده است، تیم‌های مختلف در حال آماده سازی خود هستند. تیم ملی ایران به تازگی با عنوان نایب قهرمانی از مسابقات گرندپری برگشته و آماده سازی خوبی داشته است.

در همین ارتباط تیم‌های ژاپن و ازبکستان هم در دو بازی تدارکاتی به مصاف هم خواهند رفت. ژاپن که مدافع عنوان قهرمانی جام ملتهاست، ماه گذشته به مصاف کویت رفت و امروز و فردا هم در کشور خود به مصاف ازبکستان می‌رود. ازبکستان میزبان این دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا است که بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2962487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها