به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۳ ماه دیگر تا شروع مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا باقی مانده است، تیم‌های مختلف در حال آماده سازی خود هستند. تیم ملی ایران به تازگی با عنوان نایب قهرمانی از مسابقات گرندپری برگشته و آماده سازی خوبی داشته است.

در همین ارتباط تیم‌های ژاپن و ازبکستان هم در دو بازی تدارکاتی به مصاف هم خواهند رفت. ژاپن که مدافع عنوان قهرمانی جام ملتهاست، ماه گذشته به مصاف کویت رفت و امروز و فردا هم در کشور خود به مصاف ازبکستان می‌رود. ازبکستان میزبان این دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا است که بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.