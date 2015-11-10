افزایش مبادلات تجاری پاکستان و بلاروس تا سقف ۶۰ میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما تی وی»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و همتای بلاروسی او در کاخ نخست وزیری در اسلام آباد با هم دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار «آندره کوبیا کوف» افزایش همکاریهای دو جانبه را در بخشهای اقتصادی و تجاری از طریق نقشه راه جامع مناسب دانست.

هر دو کشور در مورد همکاری در زمینه های آموزشی، بهداشت، علوم و تکنولوژی به تفاهم رسیدند. در این دیدار نواز شریف به سفر ماه اوت خود به بلاروس اشاره کرد و آنرا بسیار مهم توصیف کرد. او در ادامه افزود: سفر هیئت های بلندپایه دو جانبه می تواند به تعمیق و گسترش روابط دو کشور کمک کند و با همکاریهای دو جانبه می توانیم سطح تبادلات تجاری- اقتصادی دو کشور را تا سقف ۶۰ میلیون دلار افزایش دهیم.

نواز شریف در ادامه تصریح کرد: کمیسیون مشترک اقتصادی بین پاکستان و بلاروس نتایج رضایت بخشی داشته و برگزاری دومین اجلاس شورای کسب و کار دو کشور در زمینه تجارت و سرمایه گذاری امیدوار کننده خواهد بود. نواز شریف بر افزایش همکاریهای اقتصادی در بخشهای نساجی، کشاورزی، اداوات کشاورزی، ماشین آلات سنگین، داروسازی، محصولات لبنی تاکید کرد و روابط پارلمانی را در جهت توسعه روابط دوجانبه خواستار شد.

نواز شریف از تشکیل کار گروه پارلمانی پاکستان و بلاروس استقبال کرد و گفت: رئیس کمیته روابط تجاری پارلمان ملی پاکستان هر چه زودتر با هیئتی به بلاروس سفر خواهد کرد.

هر دو کشور همکاری در بخشهای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم را مورد بررسی قرار دادند و بر گسترش روابط آموزشی، فرهنگی تاکید کردند. در این دیدار سندهای همکاری دوجانبه به امضای طرفین رسید.