به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله خدامی بعدازظهر سه شنبه و در خلال نخستین نشست توریسم ورزشی استان سمنان به میزبانی مجموعه سوارکاری مهر بسطام، ضمن اشاره به لزوم اشاعه حوزه توریسم ورزشی در شهر نمونه گردشگری بسطام ابراز داشت: پتانسیل های فراوانی در این شهر وجود دارد که توجه به آنها در بحث توریسم تخصصی مانند ورزش و طبیعت می تواند باعث اقامت گردشگر و اشتغال زایی شود.

وی افزود: برای دستیابی به این مهم ابتدا باید هدف توریسم ورزشی مشخص شود تا بتوانیم در راستای جذب توریست های تخصصی به حوزه های مختلف عملکرد بهتری داشته باشیم.

زیرساخت های لازم برای اشاعه توریسم فراهم شود

رئیس شورای اسلامی شهر بسطام با بیان اینکه زیرساخت های لازم و مكفی برای پذیرش و ارائه خدمات به توریست های ورزشی می بایست فراهم شود، گفت: چنانچه به توریسم ورزشی به عنوان مكمل توریست تاریخی، عرفانی و طبیعی نگاه شود، باید از ظرفیت های ورزشی موجود بر اساس توریسم تاریخی و طبیعی به خوبی بهره برداری کرد و این مهم به معنای هماهنگی و همدلی بین بخش های مختلف توریستی و برنامه ریزی لازم در این زمینه است.

خدامی تاکید کرد :بزرگترین مشکل و مانع توریسم ورزشی، امروزه فقدان سیاست گذاری كلان صنعت توریسم در سطح ملی است كه امیدواریم بر اساس برنامه ششم توسعه كه نگاه مثبت و الزام آوری برای مسئولان پدید می آورد بخشی از درآمد ناخالص ملی از طریق توسعه صنعت توریسم جایگزین درآمدهای نفتی شود و تعیین سیاست گذاری های كلان و خط مشی های لازم مشخص و تبیین شود.

وی افزود: در سطح شهر بسطام و استان سمنان آمادگی لازم و زمینه سازی مناسب از اكنون صورت پذیرد و با تشكیل كارگروه های ویژه، سیاست گذاری کرده و به رفع موانع و مشكلات این صنعت فرهنگی و سودآور بپردازیم.

برداشت های سلقیه ای مانع رشد توریسم

رئیس شورای اسلامی شهر بسطام، با اشاره به نیاز فرهنگ سازی در جذب توریست، عنوان کرد: فرهنگ سازی برای پذیرش توریست با اشاعه رفتارهای خوب اجتماعی همراه با تكریم و احترام از سوی مردم و نیز تربیت تورلیدرهای مناسب و مطلع از ضرورت های این حركت فرهنگی اقتصادی است.

خدامی ادامه داد :چالش فعلی پیش روی سرمایه گذاران در این بخش عدم نقدینگی و بهره مندی از تسهیلات ویژه گردشگری است و دیگر عدم همراهی برخی مسئولان رده پایین كه با برداشت های سلیقه ای از مقررات، سد راه مراكز گردشگری می شوند که امید است با تدبیر و تصمیم سازی كارگروه گردشگری شهرستان شاهرود به این وضعیت نگران كننده خاتمه داده و سرمایه گذاران را از دغدغه ورشكستگی نجات دهند.

بسطام قطب گردشگری استان سمنان

شهردار بسطام نیز در این نشست، با اشاره به پتانسیل های موجود در بسطام، گفت: این خطه قطب گردشگری تاریخی و عرفانی است و گردشگری ورزشی می تواند مکمل این دو حوزه باشد.

علی یعقوبیان با اشاره به نشست سالیانه مسئولان شهرهای نمونه گردشگری کشور که اردیبهشت ماه سال آتی در بسطام برگزار می شود، بیان داشت: این نشست ها فرصت مهم در راستای معرفی قابلیت های گردشگری بسطام است.

وی افزود: با سرمایه گذاری بر روی توریسم می توان در راستای اشاعه آن کوشید چرا که امروز توریسم بعد از نفت و خودرو سازی سومین صنعت پردرآمد جهان است لذا نگاه ما نیز می بایست به این سمت گرایش پیدا کند.

بسطام نخستین شهر گردشگری الکترونیک ایران خواهد شد

فعال ملی در حوزه گردشگری الکترونیک نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اشاعه توریسم در شهر بسطام، گفت: حضور این شهر در بین ۱۴ شهر نمونه گردشگری کشور می تواند پتانسیل ویژه ای برای استان سمنان باشد.

پیمان روح پرور ادامه داد: طرح عظیم ایجاد شهرهای گردشگری الکترونیک با پیشنهاد شهرداری بسطام در آینده ای نه چندان دور، باعث ایجاد اولین شهر نمونه گردشگری الکترونیک ایران در بسطام خواهد شدکه این مهم نوید روزهای درخشان در صنعت توریسم را می دهد.

وی افزود: با توجه به وجود اقلیم چهار فصل در منطقه بسطام و زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در این شهر، مانند پیست سوارکاری، زمین تنیس، باغ گردشگری اورس و دوچرخه سواری و ... امکان برگزاری تورهای مختلف ویژه بسطام گردی توریسم ورزشی در این منطقه وجود دارد.

موقعیت ممتاز بسطام برای توسعه توریسم عرفانی و ورزشی

این فعال ملی گردشگری همچنین گفت: بسطام می تواند در راستای توسعه صنعت توریسم و افزایش اقامت گردشگران از صنعت توریسم ورزشی به عنوان یک فرصت در کنار تمرکز اصلی توریسم عرفانی استفاده کند.

روح پرور از شهردار و رییس شورای شهر نمونه گردشگری بسطام خواستار حمایت جانبه برای تحقق هرچه سریع تر توریسم ورزشی در بسطام به عنوان پایلوت استان سمنان شد و بیان داشت: می توان با عنایت ویژه مسئولان شهری،شاهد موفقیت های هرچه بیشتر بسطام در نشست کشوری شهرهای نمونه گردشگری ایران بود.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد :در همایش شهرهای نمونه گردشگری کشور در شهر بسطام، امکان استفاده از قابلیت های تاریخی روستای امیریه نظیر حمام تاریخی آن استفاده شود.