یک میلیون تولد در سال جاری/ ۲۳۱ هزار نفر امسال فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه یک میلیون و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۱۱ نفر پسر و ۴۹۱ هزار و ۳۴۷ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال ۹۴ تا کنون ۷۸۵ هزار و ۳۵۲ تولد در نقاط شهری و ۲۲۱ هزار و ۵۱۰ ولادت نیز در نقاط روستایی ثبت شده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۲۳۱ هزار و ۱۱۱ نفر بوده که ۱۲۲ هزار و ۴۸۸ نفر مرد و ۱۰۸هزار و ۶۲۳نفر نیز زن بوده اند.

از میان فوت شدگان ۱۴۷ هزار و ۹۱۱ نفر در مناطق شهری و ۸۳ هزار و ۲۰۱ نفر در نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال تا امروز ۱۳هزار و ۶۳۵ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۸ هزار و ۴۸۹ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۶۲ هزار و ۱۶۹ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز ۱۳۶ هزار و ۸۲۰ نفر بوده است.

تعداد فوت شدگان امروز تا این لحظه نیز ۵۰۵ نفر بوده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۴ تا این لحظه ۷۷۵ هزار و ۷۶۰ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۶۹۹ نفر بوده است.