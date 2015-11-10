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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

گزارش آمار ولادت و وفات در کشور؛

یک میلیون تولد در سال جاری/ ۲۳۱ هزار نفر امسال فوت کردند

یک میلیون تولد در سال جاری/ ۲۳۱ هزار نفر امسال فوت کردند

آمارهای لحظه‌ای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیون و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر در کشور متولد شده اند و همچنین بیش از ۱۳ هزار کودک نیز فوت شد است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه یک میلیون و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۱۱ نفر پسر و ۴۹۱ هزار و ۳۴۷ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال ۹۴ تا کنون ۷۸۵ هزار و ۳۵۲ تولد در نقاط شهری و ۲۲۱ هزار و ۵۱۰ ولادت نیز در نقاط روستایی ثبت شده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۲۳۱ هزار و ۱۱۱ نفر بوده که ۱۲۲ هزار و ۴۸۸ نفر مرد و ۱۰۸هزار و ۶۲۳نفر نیز زن بوده اند.

از میان فوت شدگان ۱۴۷ هزار و ۹۱۱ نفر در مناطق شهری و ۸۳ هزار و ۲۰۱ نفر در نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال  تا امروز ۱۳هزار و ۶۳۵ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۸ هزار و ۴۸۹ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۶۲ هزار و ۱۶۹ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز ۱۳۶ هزار و ۸۲۰ نفر بوده است.

تعداد فوت شدگان امروز تا این لحظه نیز ۵۰۵ نفر بوده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۴ تا این لحظه ۷۷۵ هزار و ۷۶۰ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۶۹۹ نفر بوده است.

کد مطلب 2962503
مهناز قربانی مقانکی

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