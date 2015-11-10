دبیرکل علیه فدراسیون فوتبال/ کفاشیان زورکی به فدراسیون تزریق شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی که کمتر از یکسال است وارد فدراسیون فوتبال شده، در این مدت مصاحبه هایی انجام داده که بخش عمده آنها نه تنها اوضاع این فدراسیون را آرام نکرده بلکه عامل تنش های زیادی نیز شده است.

وی که به عنوان دبیرکل جانشین مهدی محمدنبی شد مهمترین مصاحبه هایش را علیه کارلوس کی روش انجام داده و طرفین کار را تا جایی پیش بردند که وزارت ورزش و جوانان ناگزیر به ورود شد تا موقتا به این مصاحبه های بی تاثیر اما حاشیه ساز پایان دهد.

با این حال ظاهرا مصاحبه های خبرساز اسدی تمامی ندارد. او امروز سه شنبه هم در اظهارنظری عجیب کنایه ای زده است که به نظر می رسد منظور او علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال است.

«اسدی در واکنش به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما به فوتبال ایران تزریق شده‌اید، گفت: من از طرح این سوال ممنون هستم. من به عنوان فردی که فوتبالی هستم به این ورزش تزریق شدم، ولی آنهایی که فوتبالی نیستند و از طریق سازمان تربیت بدنی وقت زورکی وارد فوتبال شدند، چه تاریخچه‌ای داشته‌اند؟ آیا آنها تزریقی نیستند؟!»

بررسی افراد مهم و تاثیرگذاری که وارد فدراسیون فوتبال شده اند نشان می دهد که تنها علی کفاشیان با این شرایط به فدراسیون آمده بود.

اسدی البته در مورد حضورش در تمرین تیم ملی هم اظهار نظر عجیبی داشته است. او که با اصرار خبرنگاران مواجه شده تا بدانند چرا به تمرینات تیم ملی سری نمی زند گفته که با برخی دوستداران پرسپولیس قرار ملاقات دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که «فکر نمی‌کنید تیم ملی ارجحیت دارد و باید در تمرین تیم ملی شرکت کنید؟»، گفت: پرسپولیس 20 میلیون هوادار دارد. شما انتظار دارید که 20 میلیون هوادار را منتظر بگذارم و آنها را به تیم ملی ترجیح ندهم؟! به نظرم اصلاً نباید این سوال را مطرح می‌کردید. شما بدانید که فاصله مهم نیست و ذهن و ارجحیت کار مهم است. مطمئن باشید دیر نمی‌شود و به تمرینات تیم ملی هم سر می‌زنیم.

به نظر می رسد صحبت های دبیرکل فدراسیون فوتبال و کنایه هایی که به افراد مختلف می زند ادامه دارد و نگاه او به اهالی فوتبال متفاوت با سایرین است!