امنیت لازمه پیشرفت و پایه اصلی توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر سه شنبه در همایش روسا و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه ها استان کرمانشاه که با حضور رئیس پلیس پیشگیری ناجا برگزار شد،گفت: با وجود اینکه مدت کوتاهی است که در استان کرمانشاه به عنوان خدمت گزار حضور دارم اما در یک شناخت کلی که طی این مدت به دست آمده یک امنیت خوب در استان حاکم بوده که می تواند محصول حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در استان باشد.

وی افزود: در استان کرمانشاه علی رغم مرز طولانی با کشور عراق امنیت خوبی حکمفرما است و مسئله امنیتی بغرنجی در استان نداریم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ناامنی های موجود در کشور عراق گفت: بعد از جنگ نیز استان کرمانشاه گرفتار ناامنی های ناشی از وجود افراطیون تکفیری و گروه های معاند در کشور عراق بوده است اما به خاطر فرهنگ طولانی مردمان این دیار و پیوستگی آنها با نظام معضل خاص امنیتی در این استان مشاهده نشده است.

وی افزود: در قیاس وضعیت امنیتی استان کرمانشاه با این موقعیت جغرافیایی و مرزی با سایر استان ها که چنین موقعیتی ندارند استان کرمانشاه از وضعیت امنیتی نسبتا خوبی نسبت به میانگین کشوری برخوردار است.

رازانی تاکید کرد: علی رغم موارد ذکر شده بحث امنیت آنقدر مهم است که باید از بروز هرگونه مشکل در این حوزه حتی در حد خرده مشکل نیز پیشگیری به عمل آید و تدبیر شود.

وی با بیان اینکه نمی توان فقط وظیفه ناجا را معطوف به امنیت و حفظ آن دانست تصریح کرد: موضوع امنیت و ایجاد آن نیز صرفا منصر به ناجا و از وظایف آن نیست بلکه برآیند مجموعه ای از عوامل است که عمده آن خارج از وظایف پلیس است.

استاندار کرمانشاه نقش اقتصاد و فرهنگ را نیز در ایجاد امنیت نقشی بسزا دانست که در نتیجه تضعیف هر یک از این بخش ها ممکن است شاهد بروز مشکلات امنیتی باشیم.

وی تصریح کرد: اگر فرهنگ شکستن و بی توجهی به قانون رواج یابد وظیفه پلیس نیز بسیار سخت خواهد شد، لذا باید مجموعه عوامل دست به دست هم دهد که امنیت فراهم و حاصل شود.

رازانی اگر نقش اقتصاد و فرهنگ را در تامین امنیت نقشی درجه یک بدانیم، چنانچه در این زمینه درست عمل نشود کار پلیس سخت خواهد شد و اگر در این زمینه درست و روشن عمل شود به راهکارهای روشن برای ارائه یک زندگی نوین به مردم دست می یابیم واز سوی نیز عملکرد پلیس در اقتصاد و فرهنگ تاثیر دارد.

وی جدی گرفتن قوانین و مقررات رانندگی را از دیگر راهکارهای ارائه یک زندگی نوین به مردم برشمرد و افزود: روزی در کشور با ۲۷ هزار کشته ناشی از تصادفات در سال مواجه بودیم ولی هم اکنون به ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در سال رسیده که در نتیجه توجه به قوانین و مقررات این حوزه طی سال های اخیر است.

استاندار کرمانشاه حوادث رانندگی را یک جنگ خاموش دانست که همه ساله علیه مردم رواج دارد و بخشی از کاهش آن جزو وظایف پلیس و بخش دیگر مربوط به جاده ها و رعایت خود مردم در این زمینه است.

وی نقش پلیس را در جذب سرمایه گذاری نقشی بی بدیل دانست و گفت: پلیس با ایجاد امنیت فضای جذب سرمایه گذار را در استان فراهم می کند.

رازانی با یادآوری اینکه مشکل امنیتی خاصی در استان نداریم بر بهبود فضای امنیتی استان برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران تاکید کرد.

وی اشاره ای به نیز به امکانات پلیس در استان داشت و گفت: طبق آمار و ارقام ارائه شده از نظر نیرو و تجهیزات ناجای استان با کمبود هایی مواجه است که ما اعلام آمادگی برای کمک به این مشکلات را می کنیم تا شاهد ایجاد فضایی امن در استان باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان تامین امنیت را جزو نیازهای اصلی برای پیشرفت و پایه اصلی توسعه برشمرد و بر آن تاکید کرد.