آیین نامه جدید تاسیس شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه جدید تاسیس شعب استانی انجمن هنرهای نمایشی ایران با تاکید بر تشکیل گروه های پروانه دار نمایش و تبیین نقش این گروه ها در انتخابات هیات رییسه انجمن به اداره کل هنرهای نمایشی استان ها ابلاغ شد.

بر اساس آیین نامه جدید، انتخاب مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان ها از طریق انتخابات با حضور هیات مدیره گروه های نمایشی ثبت شده استان ها انجام می شود.

شهرستان هایی که بیش از ۵ گروه نمایشی پروانه دار دارند می توانند نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی انجمن و برگزاری انتخابات مطابق این آیین نامه اقدام کنند. تعداد هیات رییسه شعب استانی نیز با توجه به گستردگی استان و تعداد و تناسب گروه های نمایشی تعریف شده است.

در بخشی از این آیین نامه که به شرایط نامزدی افراد برای شرکت در انتخابات هیات رییسه اشاره دارد، عضویت در هسته مرکزی یکی از گروه های نمایشی (پروانه دار) استان، کارمند ارشاد اسلامی استان یا شهرستان نبودن قید شده است.

پیش از این مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران از حضور نمایندگان ناظر مرکز هنرهای نمایشی و انجمن در فرآیند برگزاری انتخابات که با مشارکت اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و شوراهای اجرایی انجام می شود خبر داده است.

این آیین نامه مشتمل بر ۸ ماده و ۵ تبصره در جلسه مشترک هیات موسس و هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ به تصویب رسید.