به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کوثری دبیر نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه­‌های سراسر کشور (نشان دهخدا) با اعلام این مطلب افزود: برگزاری این دوره در خود معنایی بس بزرگ دارد، زیرا از یک سو کوششی است در جهت گزینش بهترین‌ها برای افزایش انگیزه‌ها و از دیگر سو به عنوان نخستین گام بی‌تردید کاستی‌هایی دارد. اما هر کوشش علمی بی‌تردید گامی است در راه بهره‌وری بهتر از دانش و گسترش علم که می‌تواند راهگشای آینده‌ای بهتر برای میهمن اسلامی ما باشد.

وی هدف از برگزاری این دوره را برقراری پیوند میان پدیدآور و جامعه هدف، معرفی آثار برگزیده به جامعه علمی کشور، تحکیم و گسترش ارتباطات نظرورزانه با نخبگان و فرهیختگان، رشد و اعتلای فرهنگ تألیفی، نظریه پردازی و تولید علم، نگاه نقادانه به آثار و کتب مختلف علمی و فرهنگی و ترجمه آثار برجسته تألیفی به زبان‌های بیگانه عنوان کرد.

کوثری در ادامه گفت: بسیار خرسندیم که این گام با حسن استقبال مراکز علمی و مؤسسات انتشاراتی روبه‌رو شد و تعداد قابل قبولی از آثار منتشره به دبیرخانه رسید و پس از کارشناسی‌های ریزبینانه و گزینش آثار براساس معیارهای علمی هنری آثار نگاشته اساتید به دایره نهایی راه یافتند.

دبیر نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه­های سراسر کشور به تشریح کلیات برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت: پس از گذشت مراحل اولیه و مقدماتی و تشکیل دبیرخانه اجرایی و علمی جشنواره ضمن تهیه فهرستی از ناشران دانشگاهی، فرم فراخوان به مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها ناشران وابسته به دانشگاه‌ها، مؤسسات نشر خصوصی، پژوهشگاه‌ها و استادان حوزه‌های مختلف علوم انسانی ارسال شد.

وی در ادامه افزود: بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی؛ حقوق زبان و ادبیات؛ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات؛ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری؛ علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی؛ علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای؛ فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث؛ فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان؛ فن‌آوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری؛ مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)؛ مطالعات هنر و زیباشناسی و بخش ویژه با عنوان فرهنگ کار و کارآفرینی، سلامت ـ بیمه و اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه این دوره ارسال و پس از گزینش‌ها و ارزیابی‌های اولیه و کسب نظر کارشناسان از این میان ۱۵۰ عنوان به مرحله دوم راه یافتند.

کوثری در ادامه گفت: در مرحلۀ دوم ارزیابی‌های دیگری توسط کارشناسان صورت گرفت که طبق نتایج آن ارزیابی‌ها، برخی کتاب‌ها شایسته تشویق و برخی دیگر به عنوان کتاب برگزیده (با ارزیابی سوم) انتخاب شدند.

وی با شاره به اینکه داوری انجام شده حداقل دو و حداکثر در سه نوبت صورت گرفته گفت: این آثار توسط اساتید متخصص به طور جدی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

یادآور می‌شود انتشارات علمی و فرهنگی در اختتامیه این جشنواره به نفرات اول و دوم برگزیده هر گروه به ترتیب دو و یک سکه به همراه لوح و تندیس دهخدا اهداء می­‌کند.

انتشارات علمی و فرهنگی با مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارشاد وفرهنگی اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی «نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه­‌های سراسر کشور» را برگزار می‌کند.