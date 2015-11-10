به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کوثری دبیر نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور (نشان دهخدا) با اعلام این مطلب افزود: برگزاری این دوره در خود معنایی بس بزرگ دارد، زیرا از یک سو کوششی است در جهت گزینش بهترینها برای افزایش انگیزهها و از دیگر سو به عنوان نخستین گام بیتردید کاستیهایی دارد. اما هر کوشش علمی بیتردید گامی است در راه بهرهوری بهتر از دانش و گسترش علم که میتواند راهگشای آیندهای بهتر برای میهمن اسلامی ما باشد.
وی هدف از برگزاری این دوره را برقراری پیوند میان پدیدآور و جامعه هدف، معرفی آثار برگزیده به جامعه علمی کشور، تحکیم و گسترش ارتباطات نظرورزانه با نخبگان و فرهیختگان، رشد و اعتلای فرهنگ تألیفی، نظریه پردازی و تولید علم، نگاه نقادانه به آثار و کتب مختلف علمی و فرهنگی و ترجمه آثار برجسته تألیفی به زبانهای بیگانه عنوان کرد.
کوثری در ادامه گفت: بسیار خرسندیم که این گام با حسن استقبال مراکز علمی و مؤسسات انتشاراتی روبهرو شد و تعداد قابل قبولی از آثار منتشره به دبیرخانه رسید و پس از کارشناسیهای ریزبینانه و گزینش آثار براساس معیارهای علمی هنری آثار نگاشته اساتید به دایره نهایی راه یافتند.
دبیر نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور به تشریح کلیات برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت: پس از گذشت مراحل اولیه و مقدماتی و تشکیل دبیرخانه اجرایی و علمی جشنواره ضمن تهیه فهرستی از ناشران دانشگاهی، فرم فراخوان به مؤسسات آموزش عالی، دانشگاهها ناشران وابسته به دانشگاهها، مؤسسات نشر خصوصی، پژوهشگاهها و استادان حوزههای مختلف علوم انسانی ارسال شد.
وی در ادامه افزود: بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب در حوزههای تاریخ، جغرافیا و باستانشناسی؛ حقوق زبان و ادبیات؛ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات؛ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری؛ علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی؛ علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات منطقهای؛ فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث؛ فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان؛ فنآوری اطلاعات، اطلاعرسانی و کتابداری؛ مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)؛ مطالعات هنر و زیباشناسی و بخش ویژه با عنوان فرهنگ کار و کارآفرینی، سلامت ـ بیمه و اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه این دوره ارسال و پس از گزینشها و ارزیابیهای اولیه و کسب نظر کارشناسان از این میان ۱۵۰ عنوان به مرحله دوم راه یافتند.
کوثری در ادامه گفت: در مرحلۀ دوم ارزیابیهای دیگری توسط کارشناسان صورت گرفت که طبق نتایج آن ارزیابیها، برخی کتابها شایسته تشویق و برخی دیگر به عنوان کتاب برگزیده (با ارزیابی سوم) انتخاب شدند.
وی با شاره به اینکه داوری انجام شده حداقل دو و حداکثر در سه نوبت صورت گرفته گفت: این آثار توسط اساتید متخصص به طور جدی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
یادآور میشود انتشارات علمی و فرهنگی در اختتامیه این جشنواره به نفرات اول و دوم برگزیده هر گروه به ترتیب دو و یک سکه به همراه لوح و تندیس دهخدا اهداء میکند.
انتشارات علمی و فرهنگی با مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارشاد وفرهنگی اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی «نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور» را برگزار میکند.
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