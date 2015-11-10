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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰

پیامدهای مثبت نایب قهرمانی در گرندپری؛

ایران یک پله در رده بندی فوتسال جهان صعود کرد

ایران یک پله در رده بندی فوتسال جهان صعود کرد

تیم ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در گرند پری برزیل، یک پله در رده بندی فوتبال جهان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال ایران روز یکشنبه با شکست ۴ بر ۳ مقابل برزیل به عنوان نایب قهرمانی رقابتهای فوتسال گرندپری دست پیدا کرد. 

در جدیدترین رده بندی اعلام شده از سوی سایت جهانی رده بندی، ایران با ۱۶۲۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفته است. 

رده بندی ۱۰ تیم برتر فوتسال جهان به این شرح است:
۱- اسپانیا ۱۹۲۲ امتیاز
۲- برزیل ۱۹۰۹ امتیاز
۳- روسیه ۱۷۶۴ امتیاز
۴- ایتالیا ۱۷۲۶ امتیاز
۵- ایران ۱۶۲۱ امتیاز
۶- آرژانتین ۱۶۲۰ امتیاز
۷- پرتغال ۱۵۸۰ امتیاز
۸- اوکراین ۱۴۹۱ امتیاز
۹- کلمبیا ۱۴۳۶ امتیاز
۱۰- ژاپن ۱۴۰۵ امتیاز

کد مطلب 2962520

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