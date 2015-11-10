۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها؛

ارائه گزارش جدید پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی

معاون وزیر ارتباطات گفت: گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با نظارت مرکز ملی در حال تدوین است و در آینده نزدیک به شورای فضای مجازی ارائه خواهد شد.

نصرالله جهانگرد صبح امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها؛ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: فعالیت های مربوط به طراحی شبکه ملی اطلاعات با مشارکت نخبگان دانشگاهی و صنعتی براساس چهارچوب هایی که شورای عالی مجازی تعیین کرد، آغاز شد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر طراحی جامع و کامل آن تقریبا به پایان رسیده است به تدریج تقسیم کار ملی آن بین شرکت زیرساخت و شرکت های اپراتور معلوم شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

معاون وزیرارتباطات افزود: چون مجبوریم زیرساخت ها را تامین کنیم اقدامات فنی برای تقویت استقلال شبکه نیز صورت گرفته است گروههای طراحی در حال حاضر با کمک اپراتورها بخش های پایین دستی را طراحی جزیی تر می کنند تا سرمایه گذاری ها متناسب با آن انجام شود.

وی افزود: گزارش این بخش ها را به صورت کلان به شورای عالی مجازی ارایه داده ایم و مجدد با نظارت مرکز ملی در حال تدوین گزارش مرحله بعد هستیم که در جلسات آتی به ما وقت بدهند این کار را خواهیم کرد.

زهرا سیفی

