آخرین خبرها از سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایشنامه خوانی ده نمایشنامه برگزیده مرحله اول مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره سی و چهارم فجر که از بین ۳۱۶ نمایشنامه متقاضی توسط هیات داوران متشکل از محمد چرمشیر، کوروش نریمانی و فرهاد سپهران برای حضور در مرحله نهایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شدند از روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه امسال در تالار مشاهیر تئاتر شهر آغاز می شود و تا روز جمعه ۲۹ آبان ماه ادامه دارد.

هر روز دو نمایشنامه در ساعت های ۱۶ و ۱۸و ۳۰ دقیقه خوانده و پس از پایان هر نمایشنامه خوانی، نشست نقد و بررسی آنها توسط روزبه حسینی نمایشنامه نویس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر و دکتر رفیق نصرتی نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه برگزار می شود. مطابق برنامه ریزی های انجام شده زمان تقریبی اجرای هر نمایش و نشست های نقد و بررسی هریک حداکثر به مدت ۶۰ دقیقه پیش بینی شده است.

بر همین اساس در روز دوشنبه ۲۵ آبان نمایشنامه های «آفتاب کاران و سایر کشاورزان منطقه شرق میانه» نوشته پویا پیرحسینلو ساعت ۱۶ و «ناتمام» نوشته بهزاد آقا جمالی ساعت ۱۸:۳۰ توسط نویسندگان خوانده می شود. «سندرومی به نام خوشبختی» نوشته مونا نصرتی حسینی ساعت ۱۶ و «دریای واژگون» نوشته فارس باقری ساعت ۱۸و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۶ آبان، «کاش می شد منم بیام» نوشته کامران شهلایی ساعت ۱۶ و «روز و شب یلدا» نوشته سیامک افسایی ساعت ۱۸و ۳۰ چهارشنبه ۲۷ آبان خوانش می شود.

علاوه بر این «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» نوشته پیام لاریان ساعت ۱۶ و «نامه های شرجی» نوشته شهرام کرمی ساعت ۱۸و ۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ آبان و «دو خط قرمز» نوشته پانته آ منصوری ساعت ۱۶ و «قرار» نوشته مهرداد کوروش نیا ساعت ۱۸و ۳۰ روز جمعه ۲۹ آبان سایر برنامه های نمایشنامه خوانی آثار برگزیده سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.

بر اساس اعلام ستاد خبری سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، حضور در این نشست ها برای عموم علاقه مندان آزاد است. ضمن اینکه دبیرخانه جشنواره با احترام از هنرمندان عرصه تئاتر به ویژه نمایشنامه نویسان، کارگردانان و منتقدان گرامی برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می آورد.

جدول کامل برنامه های نمایشنامه خوانی در پایگاه رسمی جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نشانی fadjrtheaterfestival.com موجود و قابل دریافت است. سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بهمن ماه امسال به دبیری سعید اسدی برگزار می شود.