  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

جدول قیمت سکه و ارز سه‌شنبه/ دلار ۳۵۶۵تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز سه‌شنبه/ دلار ۳۵۶۵تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۱۹ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۶ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۷ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۶۵ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۳۸۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۴۵ تومان و درهم امارات را ۹۷۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۱۹۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۱۶۰۰۰
نیم سکه ۴۶۴۰۰۰
ربع سکه ۲۵۱۰۰۰
گرمی ۱۶۷۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۵۶۵
یورو  ۳۸۶۵
پوند ۵۳۸۵
درهم ۹۷۵
لیرترکیه ۱۲۴۵
کد مطلب 2962561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار