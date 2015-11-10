به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۱۹ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۶ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۷ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۶۵ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۳۸۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۴۵ تومان و درهم امارات را ۹۷۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)