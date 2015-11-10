ورود فاضلاب‌ به منابع آبی تهدید جدی محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق بردبار ظهر سه شنبه در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها اظهار داشت: امروز بیش از ۵۰۰ شهر کشور در بحران و تنش آبی قرار دارند.

وی بیان داشت: فرهنگ سازی و حفاظت محیط زیست در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و بی‌توجهی به آن پیامدهای بسیاری در پی دارد.

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت با اشاره به اینکه هدف مهم این همایش تاکید بر استفاده بهینه از محیط زیست و افزایش برداشت‌های آبی است، ادامه داد: مصرف بهینه آب، جلوگیری از آلوده شدن منابع آبی، فرهنگ‌سازی در راستای الگوی صحیح مصرف، فراهم شدن تعاملات سازنده بین جامعه، صنعت و دانشگاه از اهداف برگزاری این همایش است.

وی اعلام کرد: ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات، فراهم کردن تعامل مناسب صنایع با یکدیگر، پرهیز از موازی کاری و اشاعه فرهنگ و دانش زیست محیطی برای عموم شرکت کنندگان از دیگر اهداف برپایی این همایش است.

بردبار با تاکید بر اینکه ایران در شرایط سخت محیط زیستی و اقلیمی قرار دارد، گفت: کاهش منابع آبی می‌طلبد که با این بحران مقابله کنیم.

وی تاکید کرد: در کمیته علمی همایش که متشکل از ۷۰ فعال علمی و صنعتی است تمام جنبه‌های مربوط به مصرف بهینه آب مورد برررسی قرار گرفته است.

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب افزود: این همایش با حضور ۶۰۰ نفر شرکت کننده به مدت دو روز در حال برگزاری است.

وی از ارسال یکصد مقاله علمی به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۰ مقاله پذیرفته شده است.

بردبار دلیل کم بودن تعداد مقاله‌ها را از یک سو به علت تخصصی بودن موضوع همایش و از سوی دیگر به علت کم کار شدن روی این حوزه در دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: وجه تمایز این همایش به عنوان یک رویداد بزرگ علمی و تخصصی در کشور با دیگر همایش‌ها، استفاده از ۲۵ سخنران مدعو و متخصص در حوزه آب است.

وی گفت: پنج نفر از این سخنرانان خارجی هستند و از مجامع بین المللی آشنا به مسائل و معضلات بومی کشور در این همایش شرکت کرده اند.

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب به برگزاری بیش از ۱۰ کارگاه آموزشی در این مدت اشاره کرد و گفت: روش‌های آموزشی نوین مصرف آب در صنعت در کارگاه ها ارائه می شود.

وی بیان داشت: این همایش از سوی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان و با هدف کاهش معضلات زیست محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی و دستاوردهای کاربردی درباره بهینه‌سازی مصرف آب در صنایع برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد: مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت، بکارگیری فناوری‌های نوین در تصفیه و شیرین‌سازی آب و بازیافت پساب‌ها، الزامات بازیافت و کاربرد پساب‌های شهری در صنعت، استانداردهای کمی و کیفی آب در صنعت و راهبردهای توسعه پایدار در تأمین آب صنعت از محورهای این همایش دو روزه است.