لزوم هدفگذاری مناسب برای پیشگیری از جرم در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان یزد اظهار داشت: موضوع پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی باید بسیار جدی‌تر مدنظر قرار گیرد و جایگاه آن باید در برنامه ششم توسعه کشور به طور جدی دیده شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باید به عنوان یک کار فرا دستگاهی مدنظر باشد، عنوان کرد: دولت یا قوه قضائیه به تنهایی از عهده مهار جرائم و آسیب‌های اجتماعی بر نمی‌ِآیند و همکاری و تعامل به این دستگاه‌ها همچنین جلب مشارکت مردم و تشکل‌های مردم نهاد نیز ضروری است.

مولاوردی با بیان اینکه امروز شاهد معضلاتی در جامعه هستیم که به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: باید با یک برنامه مداخله ای و همه جانبه نگر، نسبت به کنترل آسیب های اجتماعی و جرائم اقدام شود.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق، اعتیاد و دیگر جرائم و آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: زنان نیز در معرض این آسیب‌ها قرار دارند به نحوی که در حال حاضر ۹ درصد از مجموع معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند.

مولاوردی همچنین آسیب‌های طلاق را برای زنان بیش از مردان خواند و افزود: زنان اغلب بعد از طلاق دچار گرفتاری‌های متعدد می‌شود که البته مردان نیز از این گرفتاری‌ها مستثنی نیستند اما آسیب‌پذیری زنان بیشتر است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان اظهار امیدواری کرد: با همراهی و مشارکت مردم همچنین تعامل قوه قضائیه، دولت و مجلس، بتوان شرایطی فراهم کرد که آسیب‌های اجتماعی همچنین جرائم در جامعه کنترل شود و شرایط زندگی در جامعه اسلامی به نحوی باشد نام جامعه اسلامی خدشه دار نشود.

به گزارش مهر، معاون رئیس جمهور در امور زنان امروز همچنین در کارگاه ملی مداخله در فرآیند طلاق در یزد شرکت خواهد کرد و پس از آن، تفاهم‌نامه ای نیز با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امضا می‌کند.