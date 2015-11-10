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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

پاکستان و قطر توافقنامه گازی امضا می‌کنند

پاکستان و قطر توافقنامه گازی امضا می‌کنند

پاکستان و قطر در هفته جاری یک تو افقنامه گازی به امضا خواهند رساند که طبق آن قطر تا ۱۵ سال گاز مایع طبیعی با کشتی به پاکستان صادر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آج نیوز»، در هفته جاری توافقنامه ای بین قطر و پاکستان به امضا خواهد رسید که طبق آن قطر سالانه ۳ میلیون تن گاز مایع به پاکستان صادر خواهد کرد. کشتی های حامل گاز مایع در ماه جاری به پاکستان خواهند رسید.

طبق این گزارش کمیته هماهنگ کننده اقتصادی پاکستان توافقنامه گازی بین پاکستان و قطر را تصویب خواهد کرد. وزیر نفت پاکستان «شاهد خاقان عباسی» درباره این توافقنامه به کمیته اقتصادی توضیحاتی ارایه خواهد داد و احتمال دارد در هفته جاری توافقنامه گازی بین پاکستان و قطر به امضا برسد.

طبق این توافقنامه هر ماه ۴ کشتی حامل گاز مایع از قطر به پاکستان خواهند آمد و بدین سان هر سال ۵۲ کشتی حامل گاز طبیعی در بندرگاه کراچی پهلو خواهند گرفت. قیمت گاز مایع وارداتی از قطر بستگی به قیمت نفت دارد که ۱۰ سال بعد قیمت مصوب مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

کد مطلب 2962581
علی کاووسی نژاد

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