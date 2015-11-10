موسی جوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این مواکب ۱۰ روز مانده به اربعین حسینی فعالیت خود را آغاز کرده و تا سه روز مانده به اربعین فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: همزمان با این ایام، ستاد اربعین خراسان جنوبی ۲۸۰ دستگاه کامیون نیز برای انتقال زائران از مرز به داخل عراق به عتبات اعزام می‌کند.

وی با بیان اینکه در این مواکب ۱۰۰ نفر خدمه خدمت رسانی می‌کنند، تصریح کرد: طبخ ۲۰۰ هزار غذای گرم، پذیرایی ۳۰۰ هزار چای زعفران و آویشن از جمله اقداماتی است که توسط این مواکب انجام می‌شود.

جوینده با اشاره به مسیرهای خدمت رسانی این مواکب، بیان کرد: این موکب‌ها در مسیرهای مهران به نجف، چزابه به نجف و شلمچه به بصره نیز فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نیازهای پیش روی ستاد اربعین، اظهار کرد: ستاد اربعین در مواردی مانند پتو، موکت، زیرانداز، پادر، ملحفه و دیگ بزرگ غذاپزی نیازمند کمک خیران و نیکوکاران است.

مسئول ستاد اربعین خراسان جنوبی، بیان کرد: شماره حساب ۷۹۴۰۹ بانک انصار شعبه پاسداران آماده پذیرش کمک‌های نقدی مردم خراسان جنوبی است.