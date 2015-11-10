بذر و کود مناسب در افزایش محصول تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر سه‌شنبه در جلسه کاشت محصولات پاییزه که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد اظهار داشت: امسال با ارزیابی‌های انجام‌شده صنعت و خدمات رشد اقتصادی نداشته و تنها بخش کشاورزی رشد ۵.۷ درصدی داشته که این نشان می‌دهد کشاورزی می‌تواند در شرایط سخت و حاد اقتصاد کشور را پایدار نگه دارد.

وی بر لزوم تخصیص تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و ادوات برای توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گفته ابراهیمی پاک، در سال زراعی جاری بیش از ۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت گندم آبی و ۹۳ هزار هکتار به زیر کشت گندم دیم خواهد رفت.

وی اظهار داشت: با مناسب شدن شرایط آ ب و هوایی؛ سایر اراضی کشاورزی به زیر کشت غلات پائیزه خواهد رفت.

ابراهیمی پاک گفت: برای کشت کل زا نیز باید تلاش بیشتری کرد زیر یک مسئله کشوری است که با برنامه‌ریزی باید کشت این محصول استراتژیک را گسترش داد.

وی تصریح کرد: در تولید گندم عوامل زمان کاشت، بذر، کود، آبیاری، سم‌پاشی را باید با دقت اجرا کرد تا عملکرد محصول افزایش یابد.

ابراهیمی پاک بر لزوم استفاده از روش‌های نوین و همچنین بذر و کود مناسب در تولید محصول تأکید کرد.

وی در ادامه به نقش آموزش کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت : باید نگاه کشاورزان را در مورد تولید محصول تغییر داد و با بهره‌گیری از بذور مناسب و کود تولید را افزایش داد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: تاکنون ۳۲ هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت گندم آبی و ۸۰ هزار هکتار به زیر کشت گندم دیم رفته است که حدود ۲۵ هزار هکتار گندم آبی و ۷هزار هکتار کشت جو نسبت به برنامه عقب هستیم که تا یک ماه آینده باید اقدام به کشت کرد.

وی در ادامه با اشاره به‌احتمال بروز سرما در سال جاری از کشاورزان خواست تا نسبت به بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند.

به گفته وی؛ تاکنون ۹۰ درصد بذر گندم آبی و دیم استان بین کشاورزان توزیع‌شده است.