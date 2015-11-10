جدایی بی سروصدای معاون باشگاه استقلال پس از یک درگیری

به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌هاست که از معاون باشگاه استقلال خبری نیست، بهرام امیری که در نقل و انتقالات ابتدای فصل خوب کار کرده بود و نتیجه عملکرد او و نظری جویباری آن شد که به انتخاب هواداران فوتبال استقلال بهترین تیم فصل از منظر نقل و انتقالات شد حالا مدت هاست در دفتر کارش نیست.

پیگیری‌های خبرنگار مهر به آنجا رسید که بهرام امیری به طور کامل از استقلال جدا شده است. او نه استعفا داده و نه برکنار شده بلکه فقط رفته و پشت سرش را هم نگاه نکرده است!

امیری دو ماه پیش در مورد کرار با یکی از مسئولان جدید باشگاه استقلال درگیر شد و تاکید کرد که شما تازه به فوتبال آمده‌اید و نمی‌دانید نتیجه و عواقب برخی کارهایتان چیست. او پس از این درگیری دفتر باشگاه را ترک کرد و دیگر برنگشت.

نکته جالب در مورد این جدایی خاموش و بی سر و صدا اینجاست که وی در آخرین روزهای حضورش در باشگاه حکم معاون پشتیبانی و اداری را هم گرفته بود اما استقلال را رها کرد و رفت.

پس از این جدایی چند بار بهرام افشارزاده مدیرعامل آن روزها و سرپرست امروز باشگاه سعی کرد وی را به استقلال برگرداند اما امیری تاکید کرد که نه جنجال به پا می‌کند و نه دنبال پست در باشگاه استقلال است و نه حاضر است به کسانی که بی ‌تجربه هستند بله قربان بگوید.