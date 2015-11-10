هنرمندان مشهدی «بینوایان» را تا جشنواره تئاتر فجر همراهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش بینوایان به کارگردانی سروش طاهری که متن آن برای بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر پذیرفته‌شده در حال حاضر در تهران در حال تمرین است.

در این رابطه سروش طاهری کارگردان نمایش بینوایان در خصوص علت برگزاری تمرینات در تهران به خبرنگاران گفت: از ابتدا بنا داشتیم از بازیگران حرفه‌ای تئاتر کشور در این نمایش بهره ببریم لذا تمرین این نمایش در مشهد میسر نبود.

وی بیان کرد بااین‌حال به‌هیچ‌وجه از پتانسیل‌های بومی مشهد غافل نیستیم و از حضور آن‌ها هم استفاده می‌کنیم.

وی اظهار کرد: پیش‌تولید کار در مشهد انجام شد و متن هم توسط هنرمندان مشهدی به نگارش درآمده است.

وی گفت: تاکنون حضور خسرو شهراز، کوروش زارعی، مانلی حسین‌پور، بهادر اورعی، ایمان اصفهانی، سحر رضوانی و ستایش رجایی نیا در این نمایش قطعی شده و برای یکی از نقش‌های اصلی زن نیز در حال رایزنی با بازیگران مختلف هستیم.

وی با اشاره به اینکه نمایش «بینوایان» نگاه جدیدی به اثر «ویکتور هوگو» دارد افزود: تمرینات این نمایش نزدیک به دو ماه است که در تهران آغاز شده و از هفته گذشته وارد فاز میزان سن و تمرینات حرکتی شدیم.

وی یادآور شد: متن برای بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر پذیرفته‌شده و پس از بازبینی برای ادامه راه تصمیم می‌گیریم، اما آنچه مسلم است یک دوره اجرای عمومی در مشهد و البته در تهران هم خواهیم داشت.