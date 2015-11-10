به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری با اعلام این مطلب افزود: در راستاي ترويج تفريحات سالم و توسعه ورزش همگاني جشنواره بادبادك ها و همایش دو همگاني با حضور جمعي از شهروندان منطقه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه همايش دو همگاني در تاریخ بیستم آبان ماه از ساعت ۳۰/۸ صبح برگزار می شود، تصریح کرد: اين همايش از درب اصلي بوستان تاريخي قصر آغاز و در مقابل عمارت كلاه فرنگي به پايان خواهد رسيد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اجراي طرح ورزش همگاني در سطح محلات تهران، يادآور شد: اين طرح براي تشويق شهروندان به انجام تحرك بدني و بهبود نگرش شهروندان به سبك زندگي فعال و حفظ سلامت آن‌ها اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه امكانات ورزش باید به گونه‌اي مهيا شود تا همه شهروندان اعم از قشر كم درآمد نيز بتوانند از آن استفاده كنند، خاطرنشان کرد: تمامی شهروندان سطح منطقه می توانند با هماهنگی سرای محلات ۱۹گانه در این همایش ها شرکت کنند.

حیدری با اشاره به اینکه ورزش همگانی به عنوان یک فعالیت اجتماعی از نیازهای مشترک شهروندان و از حقوق شهروندی است که ارتباط تنگاتنگ با سلامت افراد جامعه دارد، یادآور شد: وضعیت زندگی امروز، فاصله بین مردم و ورزش ایجاد کرده است و با برگزاری چنین همایش هایی می توان فرهنگ گرایش به سمت ورزش های عمومی را ایجاد کرد