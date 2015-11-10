۴۰۰ اثر به جشنواره شهدای غواص ومدافع حرم گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمد جعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان درباره اختتامیه جشنواره شهدای غواص و مدافع حرم اظهار کرد: آئین اختتامیه این جشنواره همزمان با هفته بسیج، صبح روز چهارم آذرماه با حضور خانواده شهدای غواص و مدافع حرم، همرزمان شهدا و مسئولان و خبرنگاران و یکی از سخنرانان کشوری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

سرهنگ جعفری به برنامه های هفته بسیج اشاره کرد و گفت: در دوسالی که از حیات بسیج رسانه استان می گذرد، بیشتر به دنبال تثبیت جایگاه بوده ایم و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از سوی رسانه های استان صورت گرفت.

وی افزود: در هفته بسیج، دفتر بسیج رسانه در اکثر شهرستان ها را افتتاح خواهیم کرد و به علت آن که بیشتر جامعه هدف در مرکز استان حضور دارند تصمیم گرفته ایم «کانون بسیج رسانه گرگان» را راه اندازی کنیم.

وی به برنامه های دیگر هفته بسیج اشاره و بیان کرد: تور بازدید از پروژه های اقتصاد مقاومتی نواحی سپاه و بسیج در تاریخ یکم آذرماه با حضور اصحاب رسانه و اعضای بسیج رسانه برگزار خواهد شد.

رئیس بسیج رسانه گلستان خاطرنشان کرد: همزمان با شروع کار دفاتر در شهرستان ها، حلقه های معرفتی صالحین را تشکیل خواهیم داد و اعضای عادی و فعال بسیج را اعلام خواهیم کرد.

سرهنگ جعفری به اجلاسیه شهدا سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: اختتامیه جشنواره پیش رو در راستای برنامه کنگره چهارهزار شهید و اجلاسیه شهدا در سال آینده است و تا آن زمان دو جشنواره دیگر نیز برپا خواهیم کرد.

وی به برنامه های بسیج رسانه تا پایان سال جاری اشاره و اظهار کرد: یک تور رسانه ای دیگر، اردوی راهیان نور و دوره سه روزه آموزش مبتدی و حرفه ای خبرنگاری مهم ترین برنامه ها تا پایان سال است.

ارسال حدود ۴۰۰ اثر به جشنواره

دبیر جشنواره شهدای غواص و مدافع حرم گلستان از ارسال حدود ۴۰۰ اثر به جشنواره خبر داد.

محمد رعیت اظهار کرد: مهلت ارسال آثار به جشنواره ۳۰ مهرماه بوده که حدود ۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده که با وجود اینکه روزنامه نگاری در گلستان نسبت به استان های دیگر فراگیر نیست، آثار چشمگیر بوده است.

رعیت افزود: آثار در دو دسته نشریات مکتوب و نشریات مجازی تقسیم بندی شده و پس از پایان مهلت ارسال آثار، کار داوری شروع شده و داوران تا ۲۸ ماه جاری نتایج را به ما اعلام می کنند.

وی با بیان اینکه دبیر علمی و داوران جشنواره از نیروهای متخصص و مجرب انتخاب شده اند گفت: هادی طوماری که در حوزه خبرنگاری از افراد باسابقه است، دبیر علمی جشنواره انتخاب شد و آقایان هوشنگ مقدسیان، حمیدرضا علی پور و میلاد ابراهیمی در بخش آثار مکتوب و حمزه علی پور در بخش فیلم و عکس داوران جشنواره هستند.

وی درباره اینکه بیشترین آثار در چه بخش هایی بوده است، اظهار کرد: بیشترین و کمترین آثار ارسالی به ترتیب در بخش عکس و مقاله بوده و آثار ارسال شده فضای مجازی نیز بیشتر از نشریات مکتوب بوده است.