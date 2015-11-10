۴۲ درصد تولید کشاورزی کشور بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان البرز که پیش از ظهر امروز سه شنبه، با حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور، مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز و جمعی از مدیران بیمه کشاورزی استان برگزار شد، مباحث مختلفی در خصوص وضعیت بیمه باغات، اراضی زراعی و مراتع استان مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل جوادیان عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور اظهار کرد: ۳۰ درصد سطح زراعت استان البرز تحت پوشش بیمه ای قرار دارد و این در حالی است که رکورد کشوری بیمه اراضی زراعی ۵۰ درصد است.

وی در ادامه گفت: یکهزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی استان البرز زیر کشت باغات است ۵ درصد عرصه باغات البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند و این در حالی است که رکورد بیمه باغات در کشور ۲۵ درصد است.

جوادیان ادامه داد: ۱۵ درصد مراتع استان البرز تحت پوشش بیمه ای قرار دارند و این در حالی است که رکورد بیمه در حوزه مراتع کشور ۲۲ درصد است.

البرز ۲۱ درصد تولید هلو و شلیل کشور را به خود اختصاص داده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد دام سنگین در استان البرز تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. در این زمینه استان البرز با کشور هم سطح است چرا که رکورد بیمه دام سنگین در کشور نیز ۵۰ درصد است.

به گفته جوادیان ظرفیت های خالی بیمه پذیر در بخش کشاورزی استان البرز در حوزه باغات، بخش آبزیان و دام سبک نسبت به میانگین کشوری در سطح پایینی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به آمار موجود بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند در مقایسه با دنیا دارای رکوردهای خوبی در بخش کشاورزی هستیم. ۴۲ درصد بهره برداران در کشور بیمه هستند و در این زمینه در دنیا رتبه ۴ را کسب کرده ایم.

جوادیان ادامه داد: استان البرز ۲۱ درصد تولید هلو و شلیل کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که این محصولات ۲ درصد بیمه شده اند و این مهم برازنده البرز نیست.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید به این چالش ها توجه ویژه ای شود، گفت: باید رکوردهای بیمه ای در حوزه باغات استان البرز مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

کشاورزان نیازمند امنیت در حوزه بیمه هستند

در ادامه این جلسه؛ رییس جهاد کشاورزی استان البرز تامین منابع مالی برای جبران خسارات کشاورزان البرزی را ضروری دانست و گفت: در سیاست گذاری های کلان جهاد کشاورزی نقش سازمان نظام مهندسی که نقش راهبری فکری در بخش کشاورزی دارد پررنگتر دیده شود.

سید مجید موسوی افزود: رکوردهای پایین بیمه کشاورزی در استان البرز نتیجه کم کاری در گذشته است به همین منظور با برنامه ریزی مدون ظرفیت های خالی را پر کنیم.

موسوی یکی از دلایل اصلی پایین بودن رکوردهای بیمه محصولات کشاورزی در استان البرز را گلایه قدیمی کشاورزان در خصوص عدم تعیین تکلیف خسارات دانست و گفت: بسیاری از کشاورزان معتقدند خسارت های بیمه ای کمی با تعلل تعیین تکلیف می شود.

وی در پایان گفت: کشاورزان باید بدانند به چه میزان از بیمه خسارت طلب دارند این مهم در استقلال و امنیت کشاورزان برای ادامه کار بسیار مفید است.