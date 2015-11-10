تاکید رئیس کمیته ملی المپیک بر توجه به معضل دوپینگ در دوومیدانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک،در ادامه نشست های هماهنگی کمیته ملی المپیک با فدراسیون های المپیکی جهت حضور قدرتمندانه در رقابتهای کسب سهمیه و بازیهای ریو ۲۰۱۶ صبح امروز سه شنبه نشست مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیون دوومیدانی در محل کمیته برگزار شد.

در ابتدای این نشست کیومرث هاشمی ضمن تبریک انتخاب کیهانی بعنوان رئیس فدراسیون دوو میدانی اظهارداشت: کیهانی با رای خوبی که در مجمع انتخابی گرفت بدون تردید با توجه به تجاربی که دارد می تواند به کمک کارشناسان و پیشکسوتان این رشته موفق باشد و کمیته ملی المپیک حمایت همه جانبه ای همچون گذشته از این فدراسیون خواهد داشت و حتی در جلسات خصوصی که قبلا داشتیم رئیس فدراسیون برنامه چهار ساله خوبی برای موفقیت این رشته در رقابتهای برون مرزی و بازیهای آسیایی و المپیک ارائه کردند.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: البته می بایست مسئولان فدراسیون به دو مقوله مهم در این باره توجه داشته باشند یکی تعامل هر چه بهتر با رسانه ها و برطرف کردن برخی مسائل در داخل فدراسیون و دیگری بحث دوپینگ است چرا که پراکندگی اردوهای ملی پوشان دوومیدانی در شهرها و کشورهای مختلف ممکن است تمرکز لازم را در این زمینه کم کند لذا خواهشمندیم مسئولان فدراسیون به کمک وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزش دقت و نظارت خوبی در این زمینه داشته باشند.

در ادامه شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص نقطه نظرات کادر فنی مبنی بر احتمال حضور برخی ملی پوشان در ماده های دیگر جهت کسب سهمیه المپیک گفت:کمیته ملی المپیک در خصوص مسائل فنی و تصمیمات اجرایی فدراسیون دخالتی نمی کند ولی هر تصمیمی که بنفع ورزش کشور و در راستای کسب سهمیه و مدال المپیکی باشد حمایت همه جانبه و تمام قدی خواهیم داشت.

اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز خاطر نشان کرد:امیدوارم دوندگان کشورمان حضور شایسته ای در رقابتهای برون مرزی داشته باشند و بغیر از بازیهای المپیک،مسئولان فدراسیون اگر برنامه اعزام برون مرزی و رقابتهای خود را به ما بدهند بهتر است ومی توانیم کمک کنیم و امیدورایم تعاملات بیشتری بین فدراسیون و کادر فنی با کمیته علمی مرکز نظارت وجود داشته باشد چرا که کارشناسان خوبی در کمیته علمی هستند که می توانند کمک حال فدراسیون باشند.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دومیدانی نیز ضمن ارائه برنامه های در دست اجرایی فدراسیون برای حضور قدرتمندانه در رقابتهای بین المللی ابراز داشت:به شخصه از حمایت های کمیته ملی المپیک از فدراسیون دوومیدانی تشکر می کنم این حمایت در گذشته هم بوده و مدیران سابق به این مسئله اذعان دانرد و الان هم هست.

وی ادامه داد:کاملا دغدغه خاطر کمیته را درخصوص دوومیدانی درک می کنیم و معتقدیم دوومیدانی یکی از اصلی ترین رشته های اعزامی به المپیک ریو است و به همین دلیل تمام قد از دوندگان برای اعزام به رقابتهای کسب سهمیه حمایت خواهیم کرد و کادر اجرایی فدراسیون بخوبی درحال انجام وظایف خود است و بدون تردید اگر حکم این افراد هم از سوی وزارت بخورد کارها روند بهتری بخود خواهد گرفت.

وی ادامه داد:البته ما سه نوع دسته بندی و گروه برای کسب سهمیه داریم گروه نخست افرادی هستند که سهمیه گرفتند و الان دارند برنامه تمرینی خود را ادامه می دهند که بعنوان مثال جذب مربی مد نظر حدادی است،گروه دوم افرادی هستند که هشتاد درصد شانس کسب سهمیه دارند که در این باره برنامه های حمایتی لازم را داریم و گروه سوم هم افرادی هستند که ۲۰ تا ۵۰ درصد شانس کسب سهمیه خواهند داشت که در این باره قرار داد مشروط خواهیم داشت.

کیهانی در خاتمه تصریح کرد با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حضور خوبی در رقابتهای کسب سهمیه بازیهای المپیک ریو خواهیم داشت. وی سپس برنامه روند آماده سازی فدرسیون را برای چگونگی حضور دوندگان در اردوها و رقابتهای برون مرزی ارائه کرد.

در این نشست فراهانی (رئیس حراست)،خانم اسلامیان(مدیرکمیته بین الملل)،خانم کریمی (مدیر آموزش) از کمیته ملی المپیک،افتخاری از معاونت قهرمانی وزارت ورزش و خانم بهزادی نائب رئیس فدراسیون،شادمهر،رمضان زاده،احمد پور و رستم زاده از اعضای کادر فنی و پیشکسوتان این فدراسیون حضور داشتند.