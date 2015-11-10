برخورد قاطع دستگاه قضایی با حاشیه سازی انتخاباتی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی پیش از ظهر سه شنبه در همایش روسا و فرماندهان کلانتری های کرمانشاه که با حضور رئیس پلیس پیشگیری ناجا برگزار شد، امنیت را یک ضرورت در جوامع امروزی دانست و افزود: امنیت چیزی نیست که به راحتی در هر جامعه ای وجود داشته باشد و تلاش های زیادی برای این موضوع صورت گرفته است.

دادستان استان کرمانشاه تامین امنیت و اجرای عدالت را از اولویت خدمتگزاران نظام دانست و گفت: با توجه به اشتراک کاری ناجا و دستگاه ها قضایی قطعا یک همدلی و همکاری بین این دو نیاز است که ما در استان و در جهت این همدلی تلاش کرده ایم.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به آمار و ارقام موجود، در استان کرمانشاه و کشور از یک امنیت مطلوب و پایدار بهره مند هستیم و این در حالی است که استان کرمانشاه از نظر موقعیت جغرافیایی و هم مرزی با عراق شرایط ویژه ای دارد و باید در شرایط ناامنی به سر ببرد.

ملکلی تصریح کرد: علاوه بر مشکلات و ناامنی های موجود ناشی از گروهک های تکفیری داعش در کشور عراق، در استان کرمانشاه با خطر گروهک های معاند نظام چون پژاک نیز مواجه هستیم اما با تاش های مستمر و شبانه روزی همه نیروهای امنیتی وضعیت امنی در استان ما حاکم است.

امنیت موجود در کرمانشاه نتیجه وفاق و همدلی است

وی امنیت موجود را نتیجه وفاق و همدلی دستگاه های تامین کننده امنیت و نیروهای مسلح دانست و گفت: پلیس همواره مهمترین بازوی ایجاد امنیت است و باید به نحوی عمل کند که امنیت ایجاد شود و نباید مانعی بر سر راه این ایجاد امنیت وجود داشته باشد.

دادستان استان کرمانشاه، ارتباط پلیس و دستگاه قضایی در استان را یک ارتباط خوب ارزیابی کرد و گفت: همواره تلاش بر همدلی برای ایجاد و ارتقا امنیت در استان بوده است و وقتی تلاش پلیس را برای این موضوع می بینیم ما نیز خود را مکلف و موظف به همکاری با پلیس برای پایداری این امنیت می دانیم.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: ما در این زمینه باید به فرمایشات رهبری عمل کرده و در ایجاد امنیت پایدار برای بروز شئون اسلامی در جامعه تاکید کنیم.

ملکی گفت: پلیس و دستگاه قضایی هیچ دخالتی در انتخابات نخواهند داشت و تنها موظف به تامین و ایجاد امنیت برای برگزاری یک انتخابات خوب هستند.

وی افزود: دستگاه قضایی و پلیس باید با بینش عمل کنند و اجازه ندهد افرادی که به دنبال تحقق اهداف شخصی خود با استفاده از ظرفیت پلیس و دستگاه قضا هستند به اهدافشان برسند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم کسی از ظرفیت ما به نفع خود در انتخابات استفاده کند و در مجموع ابزار دیگران نشویم.

وظیفه دستگاه قضا صیانت از آرای مردم است

وی یادآور شد: وظیفه ما ایجاد نظم و امنیت و صیانت از آرا با توجه به تاکیدات و منویات رهبری است.

ملکی از تشکیل ستاد جرایم خاص در دادگستری کرمانشاه برای این موضوع خبر داد و گفت: در این ستاد ما ابتدا از موضع پیشگیری وارد می شویم که شاهد بروز مشکلی در جریان انتخابات نباشیم.

وی تاکید کرد: از الان به همه کسانی که سعی در ایجاد اختلال دارند و این را در مخیله خود می پرورانند که در انتخاباتی که نشان از شعور ملت است ایجاد ناامنی و تفرقه کنند هشدار می دهیم که چنانچه بخواهند از ابزار فضای مجازی و رسانه ها استفاده و جو را مسوم کنند با برخورد شدید نظامی و قضایی مواجه خواهند بود.

دادستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نمی گذاریم کسی مشکلی در جریان انتخابات ایجاد کند و به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

وی توصیه کرد: کاندیداهای انتخاباتی تنها به معرفی خود بپردازند و با بینش وارد عرصه شوند که شاهد بروز مشکلی در این زمینه نباشیم.

ملکی از برخورد جدی با جرایم خاص و سازمان یافته خبر داد و تصریح کرد: گروه های تکفیری و معاند و کسانی که سعی در جذب نیرو برای ناامن کردن کشور چه در داخل و چه خارج دارند بدانند که پلیس ما آگاه و نیروهای امنیتی ما مستمرا فعالیت دارند و عرصه را برای آنها تنگ می کنیم که جرات فعالیت نداشته باشند.